الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

سعر الريال العماني
سعر الريال العماني
18 حجم الخط

سعر الريال العماني، شهد سعر الريال العماني استقرارا أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026.

وتستعرض “فيتو” سعر الريال العماني مقابل الجنيه اليوم.

اقرأ التالي: سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم

الريال العماني
الريال العماني، فيتو

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي 

سجل سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 122.74 جنيه للشراء، و123.11 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه في بنك مصر 

سعر الريال العماني أمام الجنيه في بنك  مصر نحو 121.90 جنيه للشراء، 123.11 جنيه للبيع.

الريال العُماني العملة الرسمية لسلطنة عُمان

الريال العُماني هو العملة الرسمية لسلطنة عُمان، ويرمز له بالرمز OMR، ويُعرف أحيانًا بـ RO. 

ويُصدر الريال العُماني من قبل البنك المركزي العُماني، ويُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

الريال العماني
الريال العماني، فيتو

تاريخ الريال العماني

يعود تاريخ الريال العماني إلى ما قبل عصر النهضة في السلطنة، حيث كانت عُمان تستخدم عملات مختلفة مثل الروبية الهندية والريال السعودي والريال الفضي العماني القديم حيث إنه مع بداية النهضة العمانية الحديثة عام 1970، ومع تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم، تقرر إصدار عملة وطنية موحدة تعكس السيادة الاقتصادية لعُمان.

وفي عام 1972، تم إصدار الريال العماني لأول مرة ليكون العملة الرسمية للدولة بدلًا من الريال السعيدي الذي كان متداولًا آنذاك، ومنذ ذلك الحين أصبح الريال العماني رمزًا للاستقرار المالي والاقتصادي في السلطنة.

الفئات الورقية والمعدنية

الريال العماني يتوفر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:

-نصف ريال (500 بيسة): باللون الرمادي والأخضر، وتظهر عليها معالم من الطبيعة العمانية.

-1 ريال: باللون الأحمر، ويُظهر صورة السلطان قابوس وبعض المعالم التراثية.

-5 ريالات: باللون البنفسجي، وتحمل تصميمات مستوحاة من التاريخ العُماني.

-10 ريالات: باللون الأزرق، وتُبرز المباني الحكومية والإنجازات الوطنية.

-20 ريالًا: باللون الأخضر الداكن، وتُعد من الفئات الكبيرة التي تحمل رموزًا وطنية بارزة.

-50 ريالًا: وهي أكبر فئة نقدية، باللون البني المائل إلى الذهبي، وتُظهر صورة السلطان وعددًا من رموز النهضة.

العملات المعدنية:
تتوفر عملات معدنية بفئات مختلفة مثل:

-100 بيسة (0.1 ريال)

-50 بيسة (0.05 ريال)

-25 بيسة (0.025 ريال)

وهي مصنوعة من معادن مثل النيكل والنحاس، وتحمل شعار الدولة وتاريخ الإصدار.

الريال العماني في السوق

يعد الريال العماني من أقوى العملات العربية والعالمية من حيث القيمة، إذ يتمتع بثبات كبير أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد العماني واستقراره المالي.

ويتداول الريال في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور واضح في البورصات الخليجية والإقليمية كما يستخدم على نطاق واسع في المعاملات التجارية والسياحية بفضل قوة الاقتصاد العُماني وازدهار قطاعاته الحيوية مثل النفط والغاز والسياحة. 

وشهد الريال العماني تطورات كبيرة منذ إصداره، شملت تحسين تصميماته وتطوير خصائص الأمان مثل العلامات المائية، والخيوط الأمنية، والطباعة البارزة، مما جعله من أكثر العملات أمانًا في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى الريال العماني بنك مصر سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري سعر الريال العمانى في البنك المركزي سعر الريال العماني أمام الجنيه في بنك مصر سعر الريال العماني سعر الريال

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الإثنين

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB بختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الإثنين

سعر الين الياباني في بنك مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: حكاية حواري الذي لم يتم مع محمد صلاح بعد أن سألني سؤالا لم أستطع الرد عليه !!

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

خارج البلاد، موقف مالك مصحة الأمان لعلاج الإدمان بمدينة بنها

تأجيل محاكمة 22 متهما في خلية الهيكل الإداري للإخوان لـ 18 أبريل

تفاصيل مشروع قانون لخفض سن الوصاية لـ 18 عاما

حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أيوب الكعبي

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الوزير في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة عالية

الجامع الأزهر: الوصية الواجبة أداة فقهية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق الأحفاد

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

المزيد
الجريدة الرسمية