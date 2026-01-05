الصناعة تطلق حزمة حوافز لدعم صناعة ألواح ولفائف الصاج (إنفوجراف)

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة لتشجيع إقامة مصانع لإنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون باعتباره أحد المدخلات الرئيسية لعدد من الصناعات الحيوية، وتدعو وزارة الصناعة المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع للاستفادة من هذه الحوافز غير المسبوقة بما يصب في صالح المستثمرين والدولة على حدٍ سواء.

وتشمل الحوافز المقررة ما يلي:

. أسعار تنافسية للأراضي الصناعية وأولوية نسبية في التخصيص وتسهيلات في طريقة السداد



- أسعار تنافسية للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الجديدة في هذا المجال وأولوية نسبية في التخصيص

- تسهيلات في طريقة السداد مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ

- توفير قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل

- إصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية

- توفير جميع المرافق الأساسية بشكل فوري (كهرباء – مياه – غاز – طرق – اتصالات)

- منح أولوية لمصانع الصاج المحلي في توريد احتياجات المشروعات القومية

وزارة الصناعة تدعو المستثمرين الجادين المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع

وتأتي الحوافز الجديدة في إطار رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتوطين الصناعات المغذية كمنتجات الصاج التي تدخل في مجموعة واسعة من الصناعات أبرزها الأجهزة المنزلية (الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات، الميكروويف، التكييفات) وصناعة السيارات ووسائل النقل (هياكل السيارات، الأتوبيسات، الشاحنات، المقطورات) والصناعات الطبية (الأجهزة، الثلاجات الطبية، الأسرة والكراسي المعدنية) والتعبئة والتغليف المعدنية (علب الأغذية والمشروبات) والإنشاءات المعدنية (ألواح الأسقف، هياكل المصانع والمخازن)، والمعدات الزراعية (الجرارات، الصوب الزراعية، أدوات الحصاد)، والأثاث المعدني والتجهيزات المكتبية والمنزلية.

