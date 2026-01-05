الإثنين 05 يناير 2026
حوادث

إخلاء سبيل مالك مكتبة متهم بطباعة ملازم دراسية بدون ترخيص بالوايلي

أمرت نيابة الوايلي بإخلاء سبيل مالك مكتبة بتهمة طباعة الملازم الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية علي ذمة القضية.

البداية عندما كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام مالك مكتبة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة بطباعة عدد من الملازم الدراسية الخاصة بإحدى الجامعات بدون تصريح، مخالفًا بذلك قانون حماية الملكية الفكرية.

ضبط مكتبة تطبع ملازم دراسية بدون ترخيص بالوايلي

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتبة، وتمكن رجال الشرطة من  ضبط المدير المسئول وبحوزته 1150 نسخة من  الملازم التعليمية دون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وعند مواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محددة، تمثلت في الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه.

من تنطبق عليهم العقوبات

وحدد المادة 114 من القانون، من تنتطبق عليهم العقوبات:

1 - كل من وضع بيانًا تجاريًّا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

نيابة الوايلي قانون حماية الملكية الفكرية الإدارة العامة لمباحث المصنفات قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة الوايلي ضبط مكتبة تطبع ملازم دراسية بدون ترخيص بالوايلي

الجريدة الرسمية