حبس بلطجي في بولاق الدكرور بتهمة التشاجر مع المواطنين وافتعال المشاكل

أمرت نيابة الجيزة، بحبس عاطل وشهرته "أنبوبة"، بلطجي بولاق الدكرور، بتهمة التشاجر مع المواطنين وافتعال المشاكل وفرض السيطرة، بـ قسم شرطة بولاق الدكرور، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قد تلقوا معلومات تفيد قيام عاطل وشهرته " أنبوبة" بفرض السيطرة على المواطنين، وتهديدهم بالسلاح الأبيض ببولاق الدكرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو بلطجي يهدد أسرة بسبب ركنة سيارة بعين شمس

وفي وقت سابق، كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض بالتواجد أسفل أحد العقارات وتهديد أسرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن رصدت منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض بالتواجد أسفل أحد العقارات وتهديد أسرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكى (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبسؤاله أفاد بتضرره من (أحد الأشخاص) لوجود خلافات حول الجيرة لركنه السيارة خاصته والوقوف المتكرر أسفل العقار سكنه.

وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته سلاح أبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

