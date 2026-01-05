سعاد نصر خليفة الفنانة زينات صدقي، أشهر أعمالها يوميات ونيس ورحلت ضحية عملية تجميل

18 حجم الخط

سعاد نصر، ممثلة كوميدية خفيفة الدم،لقبت بخليفة زينات صدقى، ابنة شبرا التي عرفت بروحها المرحة، كانت أمنيتها أن تصبح صحفية ومنعها المجموع من دخول كلية الإعلام، فاتجهت إلى الفن بالصدفة، جمعت فى أدوارها ما بين المسرح والسينما والتليفزيون، برعت في جميع الأدوار، ومن أشهر أعمالها دور مايسة في مسلسل “يوميات ونيس”، ورحلت ضحية عملية تجميل في مثل هذا اليوم 5 يناير 2007.

ولدت سعاد نصر عبد العزيز الشهيرة بـ سعاد نصر عام 1953 بحي شبرا بالقاهرة، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت فيه عام 1975، وكان اتجاهها إلى الأدوار التراجيدية، حيث قدمت دورا تراجيديا في قصة مسرحية "ياسين وبهية" خلال مشروعها للتخرج بالمعهد، إلا أن الفنان كرم مطاوع أستاذها بالمعهد وجد فيها بداية فنانة كوميدية فقدمها في أدوار صغيرة بالمسرح ليعلن عن مولد نجمة كوميدية صاعدة.

هنا القاهرة بداية الكوميديا

كان المكتشف الحقيقي للفنانة سعاد نصر الفنان الفنان محمد صبحي الذى قدمها الى السينما من خلال فيلم "هنا القاهرة" وشكلا بعد ذلك ثنائيا كوميديا ناجحا، ظهر في البداية فى مسلسل "سنبل ورحلة المليون" وفي المسرح مسرحية "الهمجي"، "انتهى الدرس يا غبي".

محمد صبحى يرثى سعاد

عن الفنانة الراحلة سعاد نصر قال الفنان محمد صبحي: سعاد كانت جميلة، وجه جميل، وشخصية جميلة، وروح جميلة، كانت بني آدمة على أعلى مستوى كإنسانة وفنانة، هي جزء كبير مني وتليمذتي، أنا اللي دربتها عشان تدخل المعهد وبعد كده درست لها وأول ما اشتغلت كانت معايا، لكنها كانت ضحية إحدى العمليات، عشان التخسيس، وأخفت عليا، ومقالتش غير لهناء الشوربجي، وفوجئنا في ثانية باللي حصل، وخسرنا سعاد نصر ككوميديانه ناجحة.

سعاد نصر مع محمد صبحى

من أشهر الأدوار التي جعلت من سعاد نصر نجمة بكل المقاييس دورها في مسلسل "يوميات ونيس" بأجزائه الخمسة الذي بدأ تقديمه منتصف التسعينيات لتتوالى معه تقديم أدوار من خلال الدراما على شاشة التليفزيون ومنها: مشوار امرأة، أحلام عادية، السمان والخريف، الليل وآخره في دور صعيدية، أيها الحب لا تهجرني، هند والدكتور نعمان، الشاطئ المهجور، كابتن جودة وغيرها.

خروج عن النص فى مملكة الشحاتين

في المسرح قدمت سعاد نصر مسرحيات كوميدية ناجحة: تكسب ياخيشة، جوز ولوز، أنا وهى والكمبيوتر، البراشوط، عيلة عشر نجوم، ملك الشحاتين وهي المسرحية التي أغلقت بسبب خروج أبطالها سعاد نصر ومحمد الموجي عن النص.

أيضا كانت مشاركات سعاد نصر فى السينما السينما عام 1982 من خلال مشاركتها في فيلم "الغيرة القاتلة" ـ أول أفلام المخرج عاطف الطيب ـ وتوالت بعد ذلك أدوارها السينمائية التي كان من أشهرها: “العاصفة، لا عزاء للسيدات، أبو كرتونة، صايع بحر، شقة في وسط البلد، البداية، حدوتة مصرية، جواز بقرار جمهوري، الحياة منتهى اللذة وهو الفيلم الذي حصلت عن دورها فيه على جائزة أفضل دور ثانٍ من المهرجان القومي للسينما.

عملية تجميل أنهت حياتها

كانت حادثة دخول فنانة الكوميديا الشهيرة سعاد نصر في الغيبوبة إثر إجرائها عملية شفط للدهون بحثًا عن التخسيس من أشهر الوقائع التي هزت الوسط الفني كله، فقد دخلت في غيبوبة طويلة استمرت قرابة العام، تخللته شائعات وأخبار متضاربة عن وفاتها، وحدثت هذه الغيبوبة نتيجة خطأ طبي، بعدما تلقت جرعة تخدير خاطئة تسببت في حالة شلل قضت بسببها عامًا في غرفة العناية المركزة، وتوفيت عام 2007 عن عمر 54 عامًا بعد مشوار امتد ثلاثين عامًا قدمت خلاله أكثر من مائة عمل فني بين مسرح وسينما ودراما.

