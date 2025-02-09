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رياضة

محمد عبد المنصف مدربا لحراس مرمى غزل المحلة

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف

أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي اليوم الأحد عن تعيين محمد عبد المنصف مدرب الزمالك السابق مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وقال النادي في بيان له وقع الكابتن محمد عبد المنصف - على عقود انضمامه للجهاز الفني لنادي غزل المحلة كمدربًا لحراس المرمى” وذلك في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي.

غزل المحلة يفوز على مودرن سبورت

حقق فريق غزل المحلة فوزًا هاما علي نظيره مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المحلة ضمن منافسات  الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمرو الجزار هدف التقدم لصالح المحلة في الدقيقة 11، ثم تعادل محمد هلال في الدقيقة 40 لفريق مودرن سبورت من ركلة جزاء. 

وتلقي محمود رزق لاعب فريق مودرن سبورت بطاقة حمراء في الدقيقة 26 بعد تدخل قوي على لاعب غزل المحلة. 

وفي الشوط الثاني سجل غزل المحلة هدفا عن طريق لاعبه عمرو الجزار قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل. 

وفي الدقيقة 81 نجح محمد علي بن حمودة من تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز لزعيم الفلاحين.

موقف غزل المحلة ومودرن سبورت في الدوري الممتاز 

وبت النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 11 نقاط، حيث خاض 12 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 وخسر 7، فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، حيث لعب 12 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 وخسر 7.

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غزل المحلة الزمالك محمد عبد المنصف وليد خليل

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