هل نشهد زيادة في أسعار الدواجن قبل رمضان؟ رئيس الشعبة يرد

18 حجم الخط

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن لا يُعد مبالغًا فيه، موضحًا أن الزيادة التي وصلت إلى نحو 15% جاءت نتيجة عوامل طبيعية تحكم آليات السوق، في مقدمتها العرض والطلب، إلى جانب التغيرات الموسمية المرتبطة بدخول الأعياد المسيحية واقتراب شهر رمضان.

الطلب الموسمي وارتفاع سعر الكتكوت وراء الزيادة الحالية في أسعار الدواجن

وأوضح سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، أن سعر الكتكوت شهد ارتفاعًا من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة تتماشى مع طبيعة السوق التي تتأثر بمواسم الاستهلاك المرتفعة، ولا تعكس وجود أزمة أو خلل في منظومة الإنتاج.

دعم حكومي وتوجيهات لتطوير المزارع المغلقة وزيادة الإنتاج

وأشاد رئيس شعبة الدواجن بالدور الذي يقوم به وزير الزراعة لدعم القطاع، مشيرًا إلى توجيه البنوك لتمويل وتطوير المزارع المغلقة، وهو ما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتج النهائي، إلى جانب ضمان توافر الدواجن بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير يعكس قوة قطاع الدواجن في مصر

وأكد سامح السيد أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا كاملًا من الدواجن، مع وجود فائض إنتاجي يُقدَّر بنحو 25% يتم توجيهه للتصدير، وهو ما يعكس قوة القطاع وقدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة مع الخطط الجارية للتوسع وتحسين منظومة الإنتاج.

أسعار البيض مستقرة ولا زيادات جديدة متوقعة

وفيما يتعلق بـ أسعار البيض، أوضح رئيس شعبة الدواجن أن سعر كرتونة البيض يتراوح حاليًا بين 140 و150 جنيهًا حسب المناطق، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية أو مؤشرات لزيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار الإنتاج وتوافر المعروض.

حلول لأزمة الأعلاف وطموحات لمنافسة البرازيل في التصدير

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بإنشاء لجنة عليا لمتابعة قطاع الدواجن بشكل مستمر، بهدف حل أي معوقات تواجهه، مؤكدًا أن هناك طموحًا حقيقيًا لمنافسة دول كبرى مثل البرازيل في تصدير الدواجن، وتحويل القطاع إلى نموذج تنافسي عالمي خلال السنوات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.