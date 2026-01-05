ذكرى وفاة المعتصم بالله، الخليفة الذي أعاد هيبة الدولة العباسية بالقوة العسكرية

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من عام 842 ميلادية، توفي الخليفة العباسي المعتصم بالله، ثامن خلفاء الدولة العباسية بعد حكم مثّل تحوّلًا حاسمًا في بنية الدولة العباسية، سياسيًا وعسكريًا. لم يكن المعتصم خليفة تقليديًا، بل حاكمًا أعاد تعريف مفهوم السلطة، معتمدًا على الجيش والتنظيم أكثر من اعتماده على الشرعية الرمزية وحدها.

من هو المعتصم بالله وكيف وصل إلى الخلافة؟

المعتصم بالله هو محمد بن هارون الرشيد، وأخو الخليفة المأمون. صعد إلى الخلافة عام 833 بعد وفاة المأمون، في مرحلة كانت الدولة العباسية تعاني فيها من اضطرابات داخلية، وتحديات عسكرية على أكثر من جبهة.

وصوله إلى الحكم جاء في سياق انتقال من دولة يقودها العلماء والفقهاء سياسيًا، إلى دولة تميل أكثر نحو الحسم العسكري والانضباط الإداري، وهو ما انعكس بوضوح على اختياراته منذ الأيام الأولى لحكمه.

بصمات المعتصم بالله في الحكم، الجيش أولًا

ارتبط اسم المعتصم بالله بإعادة بناء المؤسسة العسكرية العباسية، خاصة عبر الاعتماد على الجنود الأتراك، الذين شكلوا نواة جيش محترف ومنضبط مقارنة بالتشكيلات السابقة وهذا التحول دفعه إلى اتخاذ قرار مفصلي ببناء مدينة سامراء، لتكون عاصمة جديدة تستوعب هذا الجيش وتفصل بينه وبين سكان بغداد.

عسكريًا، يعد فتح عمورية عام 838 أبرز إنجازاته، حيث قاد حملة واسعة ضد الإمبراطورية البيزنطية، أعادت للدولة العباسية هيبتها العسكرية بعد سنوات من التراجع، وداخليًا، اتسم حكمه بالحزم في مواجهة التمردات، لكنه في الوقت نفسه عمق اعتماد الدولة على القوة المسلحة كأداة حكم أساسية.

وفاة المعتصم والإرث السياسي

توفي المعتصم بالله عام 842، بعد نحو تسع سنوات من الحكم، تاركًا دولة أكثر قوة عسكريًا، لكنها أيضًا أكثر اعتمادًا على الجند وقادة الجيش، وهذا الإرث سيظهر تأثيره لاحقًا، مع تصاعد نفوذ القادة العسكريين في الحياة السياسية العباسية.

وهكذا تبقى ذكرى وفاة المعتصم بالله محطة كاشفة في تاريخ الخلافة العباسية، باعتباره الخليفة الذي نقل مركز الثقل من القصر إلى المعسكر، ورسخ نموذجًا للحكم بالقوة والتنظيم، في زمن لم يعد فيه التوازن السياسي ممكنًا دون السيف.

