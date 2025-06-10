الثلاثاء 10 يونيو 2025
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بتكليف من شيخ الأزهر، منسق بيت العائلة المصرية يترأس وفدًا لزيارة كنيسة العذراء بإسنا (صور)

منسق بيت العائلة
منسق بيت العائلة يترأس وفدًا لزيارة كنيسة العذراء، فيتو
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ترأس الدكتور محمد أبوزيد الأمير، المنسق العام لبيت العائلة المصرية، وفدًا لزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر للاطمئنان على الإخوة المسيحيين، وذلك بتكليف من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

 

المنسق العام لبيت العائلة المصرية يترأس وفدًا لزيارة كنيسة العذراء بإسنا

وكان في استقبال الوفد القمص متاؤس، وكيل مطرانية إسنا وأرمنت، إلى جانب عدد من كهنة الإيبارشية، على رأسهم: القس موسى رشدي، والقس هارون صموئيل، والقس بولس حكيم، والقس إبراهيم عبادي. 

 

وخلال الزيارة، أجرى فضيلة الإمام الأكبر اتصالًا هاتفيًا مع القمص متاؤس للاطمئنان على أحوالهم، حيث أعرب وكيل مطرانية إسنا وأرمنت عن بالغ شكره وتقديره لفضيلة الإمام، ناقلًا شكر نيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس مواقف وطنية خالصة وروحًا صادقة من المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد. 

وأكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير أن بيت العائلة المصرية، برعاية الأزهر والكنيسة، سيظل دائمًا جسرًا للمحبة والتفاهم، وداعمًا لكل ما من شأنه ترسيخ قيم المواطنة والتلاحم المجتمعي.
 

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