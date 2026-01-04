بعد تسلمها كارنيه عضوية مجلس النواب، من هي الإعلامية آية عبد الرحمن؟

18 حجم الخط

استقبل مجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، الإعلامية آية عبد الرحمن، حيث تسلمت كارنيه العضوية عقب فوزها بمقعد البرلمان عن القائمة الوطنية ممثلة لحزب الجبهة الوطنية، ويأتي ذلك ضمن مراسم استقبال النواب الجدد واستكمال الإجراءات التنظيمية للدورة البرلمانية المقبلة.

من هي الإعلامية آية عبد الرحمن؟

برز اسم آية عبد الرحمن في الأسابيع القليلة الماضية بعد ظهورها مقدمة لبرنامج دولة التلاوة الذي حظي بجماهيرية كبيرة، عكست حب المصريين الاستماع إلى القرآن الكريم بأطيب الأصوات.

وتعد آية عبد الرحمن واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية على الساحة المصرية حاليًا، حيث بدأت رحلتها المهنية في سن مبكرة، الـ 18 عامًا، عبر صقل موهبتها بدورات متخصصة في الإعداد والتقديم، ووضع راديو مصر حجر الأساس في مسيرتها، حيث عملت به لمدة 5 سنوات، مما ساهم في إتقانها التام للغة العربية وفنون الإلقاء، وذلك بعد فترات تدريبية في إذاعات عريقة مثل "الشرق الأوسط" و"صوت العرب".

وانطلقت مسيرتها التلفزيونية عبر قناة "الحدث" العراقية، قبل أن تنتقل إلى قناة "النهار" بعد نجاحها في اختبارات قاسية تنافس فيها أكثر من 13 ألف متسابق، حيث كانت ضمن 6 وجوه فقط تم اختيارهم، ومع اندماج قنوات "CBC" و"Extra News"، أصبحت آية ركيزة أساسية في القناة الإخبارية، حيث قدمت برامج سياسية وحوارية ثقيلة، أبرزها برنامج "الحقيقة".

كما تميزت بتقديم برنامج الشهير "دولة التلاوة"، الذي يهتم باكتشاف المواهب القرآنية وإحياء مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة، والذي سلط الضوء على اسمها وقدرتها كإعلامية عقب حالة الجدل التي شهدتها على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولات لاستبدلها بمذيع ذكر.

مسيرة الإعلامية آية عبد الرحمن

وارتبط اسم آية عبد الرحمن بتغطية الفعاليات الكبرى للدولة المصرية، حيث شاركت في تغطية "منتدى شباب العالم"، وأدارت جلسات رئيسية في مؤتمرات وطنية هامة، كما سجلت مسيرتها محطات مضيئة بإجراء حوارات مباشرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات الدولية.

إلى جانب نجاحها المهني، تمتلك آية عبد الرحمن خلفية أكاديمية قوية، فهي تشغل منصب مدرس مساعد في الإعلام التربوي بجامعة القاهرة، وحاصلة على درجة الماجستير في ذات التخصص بتقدير امتياز من كلية التربية النوعية، كما يمتد شغفها الفني ليشمل حصولها على دبلومة في النقد الفني من أكاديمية الفنون عام 2016، ودبلومة أخرى في مسرح الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.