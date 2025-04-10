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ثقافة وفنون

خريج سيني جونة، مهرجان الجونة يهنئ فريق «عائشة لا تستطيع الطيران» بعد اختياره في «كان»

فيلم عائشة لا تستطيع
فيلم عائشة لا تستطيع الطيران، فيتو

 هنأ مهرجان الجونة السينمائي فريق عمل الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" لاختياره في البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي، ضمن مسابقة نظرة ما. 

 

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران 

الفيلم من إخراج مراد مصطفى وإنتاج سوسن يوسف.

"عائشة لا تستطيع الطيران" من إنتاج مصري تونسي سوداني قطري سعودي ألماني فرنسي مشترك.

منصة سيني جونة 

الفيلم وهو أحد خريجي منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، حيث شارك في نسخة 2021 كمشروع في مرحلة التطوير، لتكون الجونة إحدى المحطات الأولى التي اكتشف محترفي السينما فيها هذا المشروع المدهش.

 

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران

وتدور قصة فيلم “عائشة لا تستطيع الطيران”حول قصة عائشة، وهي مهاجرة إفريقية في العشرينيات من عمرها تعيش في القاهرة، ويتناول رحلتها ضمن المهاجرين الأفارقة، والتوترات التي تواجهها في مجال عملها بالرعاية الصحية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من بوليانا سيمون، زياد ظاظا، عماد غنيم، وممدوح صالح، وهو من إنتاج سوسن يوسف، وهو حاليا في مرحلة ما بعد الإنتاج، بعدما فاز بأكثر من منحة إنتاجية من مهرجانات دولية. 

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