مصر فى «كان» 2025.. «عائشة لا تستطيع الطيران» يشارك فى المهرجان السينمائى الدولى.. مراد مصطفى: العرب والأفارقة يمتلكون دائما قصصا وحكايات مثيرة

لاقى الفيلم المصرى عائشة لا تستطيع الطيران رواجًا كبيرًا حتى قبل دخوله كمشروع قيد الإنجاز، حيث لفتت القصة الفريدة من نوعها أنظار لجان الحكام بالمهرجانات والمؤسسات المختلفة، فحقق العمل حضورًا بارزًا على مستوى الجوائز قبل عرضه، إذ فاز بالجائزة الكبرى من لودج البحر الأحمر، إلى جانب خمس جوائز ضمن فاينال كات بمهرجان فينيسيا السينمائي، كما حصد جائزة ورشات الأطلس الكبرى خلال مهرجان مراكش السينمائى فى دورته الأخيرة.

وسبق أن حصل الفيلم كذلك على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، صندوق المورد الثقافي، مهرجان الجونة السينمائي، أكاديمية لوكارنو، وبرنامجى سينيفوداسيون ومصنع السينما فى مهرجان كان، إضافةً إلى مهرجان مونبلييه.

ويعود «عائشة لا تستطيع الطيران» مرة أخرى إلى دائرة الضوء، بسبب ترقب الجميع من جمهور ووسط فنى لمشاركته فى الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائى الدولى ضمن قسم نظرة ما، ليكون العمل أول مشاركة لفيلم مصرى منذ 9 سنوات بالمهرجان بعد فيلم اشتباك. كما يحظى الفيلم بسبعة عروض ضمن المهرجان، ما يمنحه فرصة واسعة للفت انتباه النقاد وصنّاع السينما حول العالم.

ويُعرض عائشة لا تستطيع الطيران لأول مرة اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الساعة 11 صباحًا، وذلك على مسرح ديبوسي، بحضور فريق العمل، تتبعه عروض إضافية فى 21 مايو الساعة 1 ظهرًا بقاعة أنييس فاردا و1:30 ظهرًا بسينما سكرين X و1:30 ظهرًا بقاعة ليكورن، و22 مايو الساعة 9:15 صباحًا بسينما القاعة 3.

قصة «عائشة لا تستطيع الطيران»

تدور أحداث الفيلم حول عائشة، وهى مهاجرة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا، وتقيم فى أحد أحياء عين شمس بالقاهرة، وتعمل كمدبرة منزل فى عدد من المنازل بالعاصمة المصرية، وتحاول التعايش مع المشكلات اليومية التى يفرضها العالم المحيط بها دون توقف، لتواجه الفتاة الشابة صراعات داخلية عديدة وضغوطًا خارجية، فى ظل أجواء من التوتر بين المهاجرين الأفارقة والعصابات المحلية.

ومع تطوّر الأحداث، تدخل فى علاقة مع طه، وهو شاب مصري، بينما تُرغم على التعاون مع إحدى العصابات مقابل الحماية والسكن، ما يضعها أمام سلسلة من التحديات النفسية والاجتماعية.

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران من إخراج مراد مصطفى، ويشارك فى بطولته كل من بوليانا سيمون، مغنى الراب زياد ظاظا، عماد غنيم، وممدوح صالح، كما يُعد إنتاجًا مشتركًا بين عدد من الدول، وهي: مصر، فرنسا، ألمانيا، تونس، السودان، قطر، والسعودية، بشراكات إنتاجية من منتجين مهمين، من بينهم: درة بوشوشة، لينا بن شعبان، أحمد عامر، شريف فتحي، فيصل بالطيور، علاء كركوتي، ماهر دياب، مى عودة، لورا نيكولوف، ومنتج مساهم أمجد أبو العلاء.

يُعد عائشة لا تستطيع الطيران العمل الطويل الأول للمخرج مراد مصطفى.

وعن كواليس الفيلم المصرى المشارك بـ “كان 2025” تحدث المؤلف والمخرج مراد مصطفى لـ “فيتو” قائلًا: السينما المصرية والعربية أصبحت اليوم أقوى وأصلب بفضل تقنيات التصوير والعرض، فالعرب والأفارقة دائما ما يمتلكون قصص وحكايات مثيرة يمكن سردها وتسللها للقلوب بسهولة لقوة إرتباطها بأرض الواقع ولصدقها المنتهى ولكن التقنيات الحديثة استطاعت أن تبروز كل تلك الصدق وعرضه بشكل أكثر إحترافية وحضور مما جعلها ترسخ فى القلوب وتصبغ عليها بشكل أعمق، وهو ما تتميز به الأجيال الحالية من النجوم وصناع السينما بالعالم العربى عن ذى قبل.

وتابع “مراد” حديثه منوها إلى أن “عائشة لا تستطيع الطيران” كان تجربة سينمائية ليست بالسهلة لكونها أول ما أقدمه بالسينما الروائية الطويلة، ولكن ما جعل الأجواء الفنية للعمل أكثر سلاسة كانت فى تعاونى للمرة الثانية مع أصدقائى مدير التصوير المصرى مصطفى كاشف والمونتير محمد ممدوح رفقاء رحلة كفاحى لوصول الفن المصرى لكل المحافل الدولية.. وسعيد للغاية أن هذا العمل قد أعاد السينما المصرية للمشاركة بمسابقة “نظرة ما” عقب غياب دام لمصر لمدة تسعة أعوام حيث كانت آخر المشاركات فيلم “اشتباك” لزميلى المخرج محمد دياب، وأتوجه بكل الشكر لجميع المنح التمويلية بدايةً من مصر، السعودية، تونس، فرنسا، ألمانيا، قطر، والسودان الذين ساهموا بقوة قوة لإطلاق هذا العمل المصرى بصورة مشرفة أمام المشاركات الفنية الأخرى.

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