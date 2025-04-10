ماذا قال مخرج فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" عن اختياره للمشاركة بمهرجان كان؟

أعرب المخرج مراد مصطفى عن سعادته وفخره الشديد باختيار فيلمه الروائي الطويل الأول "عائشة لا تستطيع الطيران" ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78.

وكتب المخرج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "سعيد وفخور باختيار فيلمى الروائى الطويل الأول "عائشة لا تستطيع الطيران" ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الـ ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي فى مسابقة "نظرة ما"".

وأضاف: “شكرا لكل كرو الفيلم على مجهودهم الكبير جدا ومساعدتهم ليا لإنجاز هذا العمل”.

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران

وتدور قصة فيلم “عائشة لا تستطيع الطيران”حول قصة عائشة، وهي مهاجرة أفريقية في العشرينيات من عمرها تعيش في القاهرة، ويتناول رحلتها ضمن المهاجرين الأفارقة، والتوترات التي تواجهها في مجال عملها بالرعاية الصحية.

يشارك في بطولة الفيلم كل من بوليانا سيمون، زياد ظاظا، عماد غنيم، وممدوح صالح، وهو من إنتاج سوسن يوسف، وهو حاليا في مرحلة ما بعد الإنتاج، بعدما فاز بأكثر من منحة إنتاجية من مهرجانات دولية.

وسبق أن شارك مراد مصطفى بفيلمه "عيسى" الذي عرض عالميًا في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة أسبوع النقاد فى دورة 2023، كما حصل على جائزتين ضمن 30 جائزة فاز بها بعد ذلك خلال مسيرته بالمشاركة فى 90 مهرجانا دوليا حتى الآن بالإضافة إلى أن الفيلم شارك فى مهرجانات سينمائية كبرى أخرى مثل (مهرجان لوكارنو ومهرجان ميلبورن وشيكاغو وستوكهولم).

كما وصل فيلم "عيسى" رسميًا إلى ترشيحات القائمة القصيرة لجائزة سيزار الفرنسية والتى تعادل جوائز الأوسكار.

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