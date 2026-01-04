إلهام شاهين ضيف الشرف، تعرف على تفاصيل الاحتفال بجائزة ساويرس الثقافية الـ 21

18 حجم الخط

أعلنت مؤسسة “ساويرس للتنمية الاجتماعية” عن تفاصيل برنامج الحفل السنوي لـ جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الحادية والعشرين، والمقرر إقامته يوم الخميس 8 يناير 2026، بقاعة إيوارت التذكارية في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

إلهام شاهين ضيف شرف حفل جوائز ساويرس الثقافية الـ21

ويُقام الحفل بحضور عدد من الوزراء، وسفراء الدول العربية والأجنبية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، تأكيدًا على مكانة الجائزة باعتبارها واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية على الساحة المصرية.

وتشارك الفنانة القديرة إلهام شاهين كضيفة شرف للحفل، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة، وإسهاماتها المؤثرة في السينما والدراما المصرية، فيما تتولى الإعلامية جاسمين طه تقديم فقرات الحفل.

برنامج حفل إعلان جوائز ساويرس الثقافية 21

ويشهد الحفل برنامجًا فنيًّا متنوعًا، تحييه فرقة أيامنا الحلوة من خلال تقديم مختارات من روائع الطرب والموسيقى المصرية والعربية الكلاسيكية، تستحضر ملامح من التراث الموسيقي الذي شكَّل وجدان أجيال متعاقبة. كما تقدم فرقة الأختين أيوب (Ayoub Sisters)، الثنائي الموسيقي العالمي المعروف بإعادة تقديم الأعمال الكلاسيكية بأسلوب معاصر يمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والحديثة، عرضًا موسيقيًّا مميزًا. وتشارك الفنانة حنين الشاطر، أحد الأصوات الشابة البارزة، بأداء غنائي يعكس تنوُّع وحيوية المشهد الموسيقي المصري المعاصر.

750 عملًا أدبيًّا قُدمت في الدورة الـ 21

وتواصل جائزة ساويرس الثقافية، منذ انطلاقها، دورها في دعم الإبداع الأدبي والفني واكتشاف الأصوات الجديدة، حيث شهدت خلال عقدين من تاريخها مشاركة آلاف المبدعين المصريين من مختلف الأعمار والخلفيات، وتم تكريم أكثر من 300 كاتب وأديب عن أعمالهم المتميزة.

وفي الدورة الحادية والعشرين، سيتم الإعلان عن الفائزين من بين نحو 750 عملًا أدبيًّا تقدّمت في فروع الجائزة، ما يعكس استمرار الجائزة كمنصة رائدة للاحتفاء بالإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على استلهام قوة الكلمة والفن في إحداث التغيير الثقافي والاجتماعي.

جائزة ساويرس الثقافية

تُعد “جائزة ساويرس الثقافية” أحد البرامج الرئيسية لمؤسسة “ساويرس للتنمية الاجتماعية”، وتهدف إلى دعم المشهد الثقافي المصري وتعزيز قيمة الإبداع بوصفه محركًا للتنوير والتنمية.

وانطلقت الجائزة عام 2005 لتكريمًا لأعمال الأدبية المتميزة لكلٍّ من الكُتَّاب المصريين الكبار والشباب، وتشجيع الابتكار الفني، وتسليط الضوء على الأصوات الجديدة، والاحتفاء بالقامات الأدبية البارزة. وتشمل الجائزة عددًا من الفروع، من بينها الرواية، والمجموعة القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي والسرديات، وأدب الطفل.

وعلى مدار 21 عامًا، أصبحت الجائزة منصة رائدة لإثراء الحياة الثقافية في مصر، أسهمت في إبراز أعمال إبداعية استثنائية، ورسخت مكانتها كإحدى أهم الجوائز الأدبية على المستويين المحلي والإقليمي.

