الفائزون بجائزة ساويرس الثقافية بدورتها الـ 20، نجيب ساويرس: الفن والكتابة يمنحان مصر الوهج بالوطن العربي، موسيقى هاني شنودة تستقبل ضيوف الحفل

أزاحت جائزة ساويرس الثقافية مساء اليوم الأربعاء، الستار عن الدورة العشرين، وذلك بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والمثقفين، بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

موسيقى هاني شنودة تستقبل ضيوف الحفل

وبدأت فعاليات الليلة، بفقرة موسيقية وغنائية مميزة للموسيقار هاني شنودة وفرقة المصريين على مسرح الجامعة بساحة استقبال الضيوف خارج المسرح.

وقدمت الفرقة عرضًا مميزًا يعيد الحضور إلى أروع محطات الموسيقى المصرية.

إهداء لروح أحمد عدوية ورسالة لأسرة ساويرس

وأهدى الموسيقار هاني شنودة خلال الفقرة أغنية "زحمة يا دنيا" لروح المطرب الراحل أحمد عدوية، كما وجه رسالة شكر لأسرة ساويرس قائلا: "بيمنحوا جوائز ودا يحفز الشباب إنهم يبدعوا.. شكرا للمؤسسة وباسم الشعب المصري بنقولكم متشكرين".

ليلى علوي تفتتح حفل إعلان الفائزين بجائزة ساويرس

وافتتحت الفنانة ليلى علوي حفل الجائزة، مؤكدة أن جائزة ساويرس الثقافية أصبحت منارة للإبداع الأدبي والثقافي في مصر، مضيفة أن الجائزة باتت جسرا يوصل بين الأجيال المختلفة، قائلة: “بقالي سنين بحضر حفل الجائزة وبكون فخورة بوجود أجيال جديدة من الشباب ودا يؤكد دور جائزة ساويرس المحوري”.

وتابعت ليلى علوي خلال كلمتها بالحفل: "جائزة ساويرس بتقدم الدعم والتوجيه من لجنة تحكيم من كبار الأدباء والكتاب حيث يقومون بتشجيع المواهب أن يطوروا من أنفسهم، كما تعد فرصة حقيقية لدعم الكتاب ومشاركة أحلامهم مع العالم".

ووجهت الشكر لمؤسسة ساويرس على دعمهم مستقبل الثقافة والفن في مصر، كما وجهت رسالة دعم للمتسابقين في الدورة العشرين من الجائزة قائلة: "أنتم أبطال الحكاية".

نجيب ساويرس: الفن والكتابة يمنحان مصر الوهج بالوطن العربي والآخرون يقلدوننا (فيديو)

وخلال كلمته، كشف المهندس نجيب ساويرس عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، قائلا: "عندي دور برد ومقدرش اتهم نفسي إني أنا عديت سميح.. بس الناس قالولنا إن دي عين.. مع إن مفيش حاجة تستاهل تاخد عين في مصر".

وأضاف "ساويرس" قائلا: "أشكر الدكتور محمد أبو الغار اللي شكر الناس كلها ولا يشكر نفسه.. ومبسوط إن إحنا كعيلة خدنا حته الثقافة دي.. في الوطن العربي كله لما بيبصوا على مصر كان الفن والكتابة هما اللي بيمنحوا مصر الوهج دا".

وتابع: "لما دخلت في مجال السينما قبل قرابة العشرين عاما، كان بيتم إنتاج ١٥ و٢٠ فيلما ويكون في تنافس شديد بينهم.. وعندما أسافر لدول مثل تونس والمغرب كانت الناس بتسأل عن عادل إمام.. لغتنا وثقافتنا هي دي عظمة مصر".

وأردف: "اللي حوالينا بيحاولوا يقلدونا أو يسبقونا بالأدوات بتاعتنا وبيستعملوها، لكن صعب أوي إن حد يشتريها".

وعكة صحية تمنع سميح ساويرس لأول مرة من حضور حفل "الجائزة الثقافية"

وخلال الحفل، كشف الدكتور محمد أبو الغار، عضو مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، عن سبب غياب المهندس سميح ساويرس عن حضور حفل الجائزة بدورته العشرين.

وقال محمد أبو الغار: "لأول مرة ميحضرش المهندس سميح ساويرس لحفل الجائزة ودا بسبب مرضه ودرجة حرارته 38.5 ولديه وعكة صحية شديدة".

آمال المثلوثي تبهر حضور حفل جائزة ساويرس بالأغاني التراثية والحديثة (فيديو)

وقدمت المطربة التونسية العالمية، آمال المثلوثي، فاصلا غنائيا مميزا، ضمن حفل جائزة ساويرس الثقافية بدورته العشرين.

وأبهرت آمال المثلوثي الحضور في الحفل بأدائها الموسيقي الفريد الذي يجمع بين الأصالة والتجديد، وتغنت بباقة رائعة من أغانيها التي يحبها جمهورها.

القائمة الكاملة للفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين

وأعلنت لجان تحكيم فروع الجائزة عن الفائزين في الدورة العشرين وجاءت كالتالي:

فرع الرواية كبار الأدباء

وفازت بجائزة ساويرس الثقافية فرع كبار الأدباء في الرواية الكاتبة غادة العبسي عن روايتها "كوتسيكا".

فرع الرواية لشباب الأدباء

المركز الأول.. سيد عمر عن رواية "الصبي".

المركز الثاني.. هبة أحمد حسن عن رواية "فريدة وسيدي المظلوم".

فرع المجموعة القصصية كبار الأدباء

فاز بها أحمد إبراهيم الشريف عن المجموعة القصصية “زغرودة تليق بجنازة”.

فرع المجموعة القصصية شباب الأدباء

المركز الأول.. الكاتبة آية طنطاوي عن المجموعة القصصية "احتمالات لا نهائية للغياب".

المركز الثاني.. محمود يوسف عن المجموعة القصصية "الراقص مع الماريونيت".

جائزة أفضل سيناريو كبار الأدباء

فيما حصد جائزة أفضل سيناريو لفرع كبار الكتاب، عبد الفتاح كمال عن سيناريو فيلم "المدير".

جائزة أفضل سيناريو شباب الأدباء

وحصد جائزة أفضل سيناريو لفرع شباب الكتاب، مهاب طارق عن سيناريو فيلم "العرض الأخير".

جائزة أفضل نص مسرحي

المركز الأول.. ياسمين امام عن نص "الباحث عن البهجة".

المركز الثاني.. أحمد فؤاد الدين عن النص المسرحي "الباقي من عمري".

جائزة النقد الأدبي والسرديات الأدبية

حصد الجائزة الدكتور عمار علي حسن عن كتاب "بصيرة حاضرة".

جائزة أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة

المركز الأول.. كتاب "فندق على طبق" تأليف وليد طه.

المركز الثاني.. كتاب "كيكي ورجليه الصغيرة جدا" تأليف إيمان النجار.

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