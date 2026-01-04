الأحد 04 يناير 2026
ثقافة وفنون

إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH ترتفع لـ مليار دولار

AVATAR: FIRE AND
"AVATAR: FIRE AND ASH’"، فيتو
ارتفعت إيرادات فيلم  AVATAR: FIRE AND ASH، إلى مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وذلك بعد  أسبوعين من عرضه في صالات السينما، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا.

وبذلك الإنجاز، يصبح المخرج جيمس كاميرون، أول مخرج تحقق أربعة أفلام متتالية له، إيرادات تتجاوز مليار دولار في شباك التذاكر.

وطرح رسميا فيلم Avatar: Fire and Ash، للمشاهدة  في صالات السينما بتاريخ 19 ديسمبر 2025.

كشفت تقارير صحفية، أن ميزانية الجزء الثالث من سلسلة أفلام Avatar، بلغت 400 مليون دولار.

كاميرون: “Avatar: Fire and Ash” سيكون النهاية الرسمية للملحمة الأولى من السلسلة

أكد المخرج جيمس كاميرون أن فيلم “Avatar: Fire and Ash”، سيكون النهاية الرسمية للملحمة الأولى من سلسلة Avatar.

وأوضح كاميرون، أن الجزئين الرابع والخامس من سلسلة أفلام Avatar، سيشكلان ملحمة جديدة مستقلة داخل العالم نفسه، مع قصة واتجاه مختلفين عن الثلاثية الأولى.

جيمس كاميرون يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان مصير سلسلة أفلام Avatar

أعلن المخرج الشهير جيمس كاميرون، عن نيته لعقد مؤتمر صحفي، إذا انتهت سلسلة أفلام "Avatar"، بعد انتهاء عرض فيلم "Avatar: Fire and Ash"، للكشف عن أحداث فيلمي "Avatar 4" و"Avatar 5".

وقال كاميرون لمجلة "إنترتينمنت ويكلي": "لا أعلم إن كانت السلسلة ستستمر بعد هذا الجزء أم لا.. أتمنى ذلك.. لكن كما تعلمون، نثبت جدوى المشروع في كل مرة نخرج فيها... إذا لم نتمكن من إنتاج الجزأين الرابع والخامس، لأي سبب كان، فسأعقد مؤتمرًا صحفيًا وأخبركم بما كنا نعتزم فعله.. ما رأيكم؟".

جميس كاميرون يكشف حقيقة استخدام الذكاء الاصطناعي في فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

وأكد المخرج  جيمس كاميرون، أنه لم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي المُولِّد، في صناعة فيلم "AVATAR: FIRE AND ASH’".

وأضاف في تصريحات صحفية: "لستُ سلبيًا بشأن الذكاء الاصطناعي المُولِّد، أردتُ فقط الإشارة إلى أننا لا نستخدمه في أفلام "أفاتار"، نحن نُكرِّم ونحتفل بالممثلين.. لا نُستبدل الممثلين. سيصل هذا إلى مستواه.. أعتقد أن هوليوود ستُراقب نفسها بنفسها في هذا الشأن.. سنجد طريقنا في هذا، لكن لا يُمكننا إيجاد طريقنا كفنانين إلا إذا كنا موجودين"."AVATAR: FIRE AND ASH’".،

