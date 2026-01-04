حكام مباريات يوم الإثنين في الجولة الخامسة لكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس الرابطة، أعلنت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم الإثنين في الجولة الخامسة لـ كأس عاصمة مصر.

ويشهد الاثنين 3 لقاءات ’ ففي المجموعة الأولى يستضيف المقاولون العرب فريق غزل المحلة على ملعب عثمان أحمد عثمان في تمام الرابعة وفي نفس التوقيت يلتقي المصري مع سموحة على ملعب السويس الجديد في المجموعة الثالثة ’ أما في الثامنة فيواجه البنك الأهلي ضيفه وادي دجلة على ملعب هيئة قناة السويس بالمجموعة الثانية.

حكام مباريات كأس عاصمة مصر

الاختيارات جاءت على النحو التالي:

- المقاولون العرب × غزل المحلة: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة) ’ أسامة عبد اللطيف وكريم السعيد (مساعدين) ’ محمد ممدوح (حكمًا رابعًا) ’ الدولي طارق مجدي ورجب محمد (تقنية الفيديو).

- المصري × سموحة: وائل فرحان (حكمًا للساحة) ’ عماد فرج وأحمد زغلول (مساعدين) ’ وليد عبد الرازق (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عبد العزيز السيد ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

- البنك الأهلي × وادي دجلة: أحمد عبد الله (حكمًا للساحة) ’ طارق مصطفى ومحمود بدران (مساعدين) ’ جبل السيد (حكمًا رابعًا) ’ خالد الغندور ومحمود حسين (تقنية الفيديو)

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026



ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة



المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.



ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

