الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحد مؤسسي الجزيرة وصاحب شعار "الرأي والرأي الآخر"، معلومات لا تعرفها عن الإعلامي الراحل جميل عازر

جميل عازر، فيتو
جميل عازر، فيتو
18 حجم الخط

رحل عن عالمنا أمس السبت في لندن الإعلامي الأردني جميل عازر عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد مسيرة إعلامية امتدت لعقود عرف خلالها بأسلوبه الهادئ الرصين، ويعد جميل عازر واحدًا من أبرز الوجوه التي شاركت في تأسيس قناة الجزيرة، وهو صاحب شعارها الشهير الرأي والرأي الآخر.

من هو الإعلامي جميل عازر؟

والإعلامي جميل عازر مولود في بلدة الحصن بمحافظة إربد في الأردن عام 1937، ولقد كانت بداية جميل عازر الإعلامية في منتصف ستينيات القرن الماضي وذلك من خلال عمله في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، حيث عمل مذيعا قبل أن يتدرج في المناصب التحريرية والإخراجية حتى أصبح كبيرًا لمخرجي الأخبار، ثم مساعدًا لرئيس قسم الأخبار، وبعدها أصبح رئيسًا للقسم، كما قدم الراحل برامج إذاعية مؤثرة في هيئة الإذاعة البريطانية، من أبرزها “الشئون العربية في الصحف الأجنبية”.

وفي عام 1994 أنهى جميل عازر عمله في BBC، ليلتحق بعد ذلك بقناة الجزيرة في يوليو عام 1996 وكان ضمن فريق التأسيس، إذ كان من بين الإعلاميين الذين شاركوا في إطلاق قناة الجزيرة الإخبارية سنة 1996، وأسهم بشكل مباشر في بلورة هويتها التحريرية، بما في ذلك صياغة شعارها المعروف “الرأي والرأي الآخر”، الذي أصبح لاحقا مرجعا في الخطاب الإعلامي القائم على التعددية والتوازن.

ولقد امتاز عازر بأسلوب مميز ونبرة هادئة ولغة دقيقة، ما جعله مرجعية مهنية لكثير من الصحفيين بالوطن العربي، وخلال مسيرته داخل الجزيرة، عمل كمذيع للأخبار وكذلك كان مدقق لغوي بالإضافة إلى أنه كان أحد أعضاء الهيئة التحريرية، هذا بالإضافة إلى تقديمه من خلال القناة برنامج “الملف الأسبوعي”.

ولقد ساد الحزن في الوسط الإعلامي لرحيل عازر ونعاه عدد كبير من الإعلاميين، وترك جميل عازر برحيله إرثًا إعلاميًا ومشوارًا يشمل تجارب متنوعة ستجعله مرجعًا مهمًا للأجيال الجديدة من الصحفيين في العالم العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جميل عازر الإعلامي جميل عازر الفن اخبار الفن الإعلامي الأردني جميل عازر

الأكثر قراءة

3 منتخبات تحمل آمال العرب في أمم أفريقيا بعد وداع تونس والسودان

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

البرازيل تعترف بديلسي رودريجيز كرئيسة انتقالية لفنزويلا بعد اختطاف واشنطن لمادورو

مفاجأة في تقرير مستشفى الأمراض النفسية لخاطف رضيع الدقهلية وإلقائه في ترعة

وزير خارجية فنزويلا يصف الهجوم الأمريكي واختطاف مادورو بالعمل البربري ويوجه نداء لدول العالم

أول تعليق من الأمم المتحدة على خطط ترامب لإدارة فنزويلا بعد "اختطاف" مادورو

ارتفاع الضاني 26 جنيها وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

خدمات

المزيد

شروط منح الترخيص المؤقت للمشروعات وفقا للقانون

ارتفاع الضاني 26 جنيها وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads