أحد مؤسسي الجزيرة وصاحب شعار "الرأي والرأي الآخر"، معلومات لا تعرفها عن الإعلامي الراحل جميل عازر

رحل عن عالمنا أمس السبت في لندن الإعلامي الأردني جميل عازر عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد مسيرة إعلامية امتدت لعقود عرف خلالها بأسلوبه الهادئ الرصين، ويعد جميل عازر واحدًا من أبرز الوجوه التي شاركت في تأسيس قناة الجزيرة، وهو صاحب شعارها الشهير الرأي والرأي الآخر.

من هو الإعلامي جميل عازر؟

والإعلامي جميل عازر مولود في بلدة الحصن بمحافظة إربد في الأردن عام 1937، ولقد كانت بداية جميل عازر الإعلامية في منتصف ستينيات القرن الماضي وذلك من خلال عمله في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، حيث عمل مذيعا قبل أن يتدرج في المناصب التحريرية والإخراجية حتى أصبح كبيرًا لمخرجي الأخبار، ثم مساعدًا لرئيس قسم الأخبار، وبعدها أصبح رئيسًا للقسم، كما قدم الراحل برامج إذاعية مؤثرة في هيئة الإذاعة البريطانية، من أبرزها “الشئون العربية في الصحف الأجنبية”.

وفي عام 1994 أنهى جميل عازر عمله في BBC، ليلتحق بعد ذلك بقناة الجزيرة في يوليو عام 1996 وكان ضمن فريق التأسيس، إذ كان من بين الإعلاميين الذين شاركوا في إطلاق قناة الجزيرة الإخبارية سنة 1996، وأسهم بشكل مباشر في بلورة هويتها التحريرية، بما في ذلك صياغة شعارها المعروف “الرأي والرأي الآخر”، الذي أصبح لاحقا مرجعا في الخطاب الإعلامي القائم على التعددية والتوازن.

ولقد امتاز عازر بأسلوب مميز ونبرة هادئة ولغة دقيقة، ما جعله مرجعية مهنية لكثير من الصحفيين بالوطن العربي، وخلال مسيرته داخل الجزيرة، عمل كمذيع للأخبار وكذلك كان مدقق لغوي بالإضافة إلى أنه كان أحد أعضاء الهيئة التحريرية، هذا بالإضافة إلى تقديمه من خلال القناة برنامج “الملف الأسبوعي”.

ولقد ساد الحزن في الوسط الإعلامي لرحيل عازر ونعاه عدد كبير من الإعلاميين، وترك جميل عازر برحيله إرثًا إعلاميًا ومشوارًا يشمل تجارب متنوعة ستجعله مرجعًا مهمًا للأجيال الجديدة من الصحفيين في العالم العربي.

