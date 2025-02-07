الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

هيئة الإذاعة البريطانية تعترف بتلقي تمويل من الـUSAID

هيئة الإذاعة البريطانية
هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فيتو

اعترفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن مؤسسة العمل الإعلامي الخيرية التابعة للهيئة تتلقى تمويلا من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مؤكدة أنها تأثرت بتعليق عمل الوكالة.

وقالت الـBBC في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني يوم 4 فبراير الحالي إن BBC مؤسسة خيرية دولية تابعة لهيئة الإذاعة البريطانية وهي منفصلة تماما عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC News)، ونعتمد كليا على الجهات المانحة والداعمين لنا لتنفيذ عملنا".

وذكرت أن "الصحافة الحرة ضرورية للحرية والديمقراطية – و75% من البلدان حول العالم لا تتمتع بصحافة حرة"، مشيرة إلى أن "BBC Media Action تدعم وسائل الإعلام المحلية في جميع أنحاء العالم لتقديم معلومات موثوقة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأضافت: "مثل العديد من منظمات التنمية الدولية، تأثرت BBC Media Action  بالتوقف المؤقت في تمويل الحكومة الأمريكية، والذي يصل إلى حوالي 8% من دخلنا في 2023-2024"، مؤكدة "أننا نبذل كل ما في وسعنا لتقليل التأثير على شركائنا والأشخاص الذين نخدمهم".

وذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية أن الوكالة الأمريكية منحت 2.6 مليون جنيه إسترليني لمنظمة BBC Media Action التي تدرب الصحفيين وتساعد على تحسين الاتصالات في البلدان الفقيرة، مشيرة إلى أن USAID تعتبر ثاني أكبر مانح للمنظمة.

وقالت إنه في السنة الضريبية 2023-2024، منحت الوكالة الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين 2.6 مليون جنيه إسترليني للمنظمة، مبينة أن أكبر المانحين هو وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، التي قدمت أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني.

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