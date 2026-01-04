الأحد 04 يناير 2026
تعرف على موعد بدء عرض مسلسل بيت بابا على قناة MBC مصر

محمد أنور، فيتو
محمد أنور، فيتو
ينتظر الجمهور عرض مسلسل بيت بابا باعتباره واحدًا من الأعمال الدرامية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه من بطولة نخبة من النجوم الذين يجتمعون في عمل عائلي يحمل طابعًا اجتماعيًا خفيفًا، ويطرح مواقف قريبة من الجمهور.

موعد بدء عرض مسلسل بيت بابا على قناة MBC مصر

وتبدأ قناة MBC مصر عرض مسلسل  بيت بابا ابتداءً من يوم الأحد الموافق 11 يناير الجاري، وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر وسط توقعات بمتابعته من قبل قطاع كبير من الجمهور.

ويقدم محمد أنور في مسلسل بيت بابا شخصية أحمد أسعد أبو الصفا، الابن الأكبر لناظر المدرسة أسعد أبو الصفا، وهو طبيب ناجح وطموح، استطاع أن يحقق مكانة مهنية مميزة، لكنه في الوقت نفسه يعيش هاجسًا دائمًا بالبحث عن المال. 

ورغم أن سعيه وراء المادة يبدو منطقيا في البداية، فإن رغبته الزائدة في جمع المال تبدأ في التأثير على حياته العائلية، وتنعكس على علاقته بزوجته وابنه.


مسلسل بيت بابا

وكان من المقرر منذ البدء في مشروع مسلسل “بيت بابا” عدم عرضه في موسم رمضان 2026، خاصة أن المسلسل ينتمي إلى المسلسلات الطويلة.

ويشارك في البطولة بجانب محمد أنور، محمد محمود، انتصار، رانيا محمود ياسين، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز نجوم الوسط الفني، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

كما شارك في كتابة العمل عدد من المؤلفين بينهم: شريف يسري، محمد فتحي، أنس نيلي، تحت إشراف عام أمين جمال.

آخر أعمال محمد أنور

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أنور، هو مسلسل “ديبو”، الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية وحقق نجاحًا كبيرًا، وكانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية مدير أحد الفنادق الذي تسكنه الأشباح.

