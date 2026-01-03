السبت 03 يناير 2026
المدعي العام الأمريكي يوجه اتهامات بحيازة أسلحة ثقيلة ومخدرات لـ مادورو وزوجته

رئيس فنزويلا
رئيس فنزويلا
صرحت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي بأن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس سيحالان قريبا إلى المحكمة الأمريكية بموجب التهم الموجهة إليهما.

وجاء في بيانها المنشور على حسابها في الشبكة الاجتماعية إكس اليوم السبت: "لقد تم توجيه الاتهام لنيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في المحكمة الجنائية للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك".

القصاص الكامل للعدالة الأمريكية

وأضافت: "ووجهت لمادورو تهم تتعلق بالتآمر للإرهاب المتعلق بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة الرشاشات والأجهزة التدميرية، والتآمر لحيازة الرشاشات والأجهزة التدميرية ضد الولايات المتحدة".

وتابعت: "سيواجهان قريبا القصاص الكامل للعدالة الأمريكية على الأراضي الأمريكية وفي المحاكم الأمريكية". 

كما شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقوات العسكرية الأمريكية "على العملية البارعة والناجحة لإلقاء القبض على اثنين من المتاجرين الدوليين بالمخدرات".

وأعلن ترامب اليوم السبت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.

