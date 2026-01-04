ذكرى وفاة مكتوم بن راشد آل مكتوم، حاكم هادئ في مرحلة التحول الإماراتي

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من عام 2006، توفي الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، بعد مسيرة امتدت عبر مراحل تأسيس الدولة وبناء مؤسساتها الحديثة. رحيله مثّل نهاية فصل سياسي اتسم بالهدوء الإداري في لحظة كانت تشهد تسارعًا في التحولات الاقتصادية الإقليمية.

من هو مكتوم بن راشد.. وكيف وصل إلى الحكم؟

ينتمي الشيخ مكتوم بن راشد إلى الجيل المؤسس لدولة الإمارات، وهو نجل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

تولى حكم إمارة دبي عام 1990 خلفًا لوالده، كما شغل منصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي في الفترة ذاتها، في إطار النظام الاتحادي الذي يجمع بين الحكم المحلي والتنسيق المركزي.

ووصوله إلى الحكم جاء في سياق انتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الترسّخ، حيث أصبحت الدولة بحاجة إلى إدارة مستقرة أكثر من حاجتها إلى قرارات صاخبة.

واتسمت فترة حكم الشيخ مكتوم بن راشد بأسلوب إداري هادئ، اعتمد على تفويض واسع داخل إمارة دبي، وترك مساحة كبيرة لإدارة الملفات الاقتصادية والتنموية عبر فرق متخصصة.

وفي عهده، واصلت دبي مسارها كمركز تجاري ومالي إقليمي، مستفيدة من السياسات التي وُضعت في مراحل سابقة.

على المستوى الاتحادي، لعب دورًا في الحفاظ على تماسك الحكومة الاتحادية، خاصة في فترات التباين بين الإمارات، مع التزام واضح بفكرة التوافق داخل المنظومة السياسية الإماراتية.

كواليس رحيل مكتوم بن. راشد

وفاة الشيخ مكتوم بن راشد عام 2006 مهدت لمرحلة جديدة في إمارة دبي، مع تولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحكم، وما صاحب ذلك من تسارع غير مسبوق في وتيرة المشاريع والسياسات الطموحة.

ورغم أن اسمه ارتبط بفترة أقل صخبًا مقارنة بمن خلفه، فإن دوره يبقى جزءًا من مسار الاستقرار الذي سمح لاحقًا بالتحولات الكبرى. لذا تمثل ذكرى وفاته محطة تأمل في نمط حكم اختار الهدوء كوسيلة، والاستمرارية كهدف، داخل واحدة من أكثر التجارب الخليجية ديناميكية

