مليون دولار سعر خاتم خطوبة فرنش مونتانا والشيخة مهرة

كشف تقرير جديد لموقع TMZ، عن سعر خاتم الخطوبة الذي قدمه المغني الأمريكي من أصل مغربي فرنش مونتانا، للشيخة مهرة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

خاتم ماسي ١١ قيراطا بـ مليون دولار

وذكر الموقع الأمريكي، أن خاتم خطوبة المغني فرنش مونتانا، للشيخة مهرة محمد راشد، تبلغ قيمته مليون دولار، ويزن 11 قيراطًا.



وأشار الموقع، إلى أن فرنش مونتانا لا يبخل في تدليل عروسه، الشيخة مهرة، حيث استعان فرنش، بصائغ المجوهرات الشهير في ولاية نيويورك من شركة Mavani & Co، وطلب منه نحت خاتم خطوبة خاص لحبيبته الأميرة، وهو ما حدث بالفعل ليستلم فرنش الخاتم الماسي، بعد عدة شهور، ويطلب يد الأميرة مهرة للزواج.

وذكر التقرير الصحفي، أن الخاتم ذو شكل زمردي، ويزن 11.53 قيراطًا، ويبلغ السعر الإجمالي له 1,050,000 دولار تحديدا.

خطوبة فرنش مونتانا والأميرة مهرة

وأعلن المغني العالمي فرنش مونتانا، رسميا خطوبته على الشيخة مهرة محمد راشد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، منذ أيام، ليكشف موقع TMZ، إن الثنائي تمت خطبتهما خلال أسبوع الموضة في باريس في يونيو الماضي، بعد وقت قصير من ارتباطهما عاطفيا.

يذكر أن الشيخة مهرة، طلقت نفسها من زوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، عبر منشور على موقع إنستجرام في يوليو 2024، بعد انجابها لابنتها الوحيدة، وهو ما أحدث جدلا واسعا حول العالم، بسبب جراءة تصرفها وقتها، لتطلق بعد ذلك عطر باسم Divorce.

