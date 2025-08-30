السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مليون دولار سعر خاتم خطوبة فرنش مونتانا والشيخة مهرة

فرنش مونتانا والأميرة
فرنش مونتانا والأميرة مهرة، فيتو

 كشف تقرير جديد لموقع TMZ، عن سعر خاتم الخطوبة الذي قدمه المغني الأمريكي من أصل مغربي فرنش مونتانا، للشيخة مهرة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

خاتم ماسي ١١ قيراطا بـ مليون دولار

 وذكر الموقع الأمريكي، أن خاتم خطوبة المغني فرنش مونتانا، للشيخة مهرة محمد راشد، تبلغ قيمته مليون دولار، ويزن 11 قيراطًا.

French Montana, Sheikha Mahra ring handout wm


وأشار الموقع، إلى أن فرنش مونتانا لا يبخل في تدليل عروسه، الشيخة مهرة، حيث استعان فرنش، بصائغ المجوهرات الشهير في ولاية نيويورك من شركة Mavani & Co، وطلب منه نحت خاتم خطوبة خاص لحبيبته الأميرة، وهو ما حدث بالفعل ليستلم فرنش الخاتم الماسي، بعد عدة شهور، ويطلب يد الأميرة مهرة للزواج.

وذكر التقرير الصحفي، أن الخاتم ذو شكل زمردي، ويزن 11.53 قيراطًا، ويبلغ السعر الإجمالي له 1,050,000 دولار تحديدا.

French Montana, Sheikha Mahra ring instagram sub

خطوبة فرنش مونتانا والأميرة مهرة

وأعلن المغني العالمي فرنش مونتانا، رسميا خطوبته على الشيخة مهرة محمد راشد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، منذ أيام، ليكشف موقع TMZ، إن الثنائي تمت خطبتهما خلال أسبوع الموضة في باريس في يونيو الماضي، بعد وقت قصير من ارتباطهما عاطفيا.

French Montana, Sheikha Mahra ring getty handout composite

يذكر أن الشيخة مهرة، طلقت نفسها من زوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، عبر منشور على موقع إنستجرام في يوليو 2024، بعد انجابها لابنتها الوحيدة، وهو ما أحدث جدلا واسعا حول العالم، بسبب جراءة تصرفها وقتها، لتطلق بعد ذلك عطر باسم Divorce.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرنش مونتانا والشيخة مهرة حطوبة فرنش مونتانا والشيخة مهرة خاتم فرنش مونتانا والشيخة مهرة

مواد متعلقة

خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي (صور)

سيلينا جوميز: مستعدة لاستئجار أرحام أو تبني أطفال

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق بمستشفى الحسين، كمائن ليلية بغزة تهز إسرائيل، تجميد تمديد عقد عاشور وشوبير، مفاجأة غير متوقعة من أنغام

انخفاض يصل 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 30 أغسطس 2025

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم بـ 3 جنيهات وارتفاع الخيار البلدي والليمون

سعر السمك اليوم، البلطي يصل إلى 83 جنيها والجمبري والثعابين "محتاجين جمعية"

وداع "مضطرب" لأغسطس، أمطار رعدية تصل إلى حد السيول في الجنوب، رياح ورمال وأتربة بهذه المناطق، ودرجات حرارة "متقلبة"

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

القاهرة تسجل 37 والصعيد يعود إلى 45، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

من البسيمة والفولية إلى الملبن والدومية، أسعار قطع حلوى المولد النبوي في المحال التجارية

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يبدأ بـ ريال مدريد.. ترتيب مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الذئب في المنام وعلاقتها بوجود أشخاص منافقين حولك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads