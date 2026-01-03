السبت 03 يناير 2026
عقارات

جهاز حدائق أكتوبر يكشف تفاصيل رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي

محطات صرف
محطات صرف
 كشف جهاز مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم، عن تفاصيل رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحسين كفاءة محطات الرفع، بما يضمن استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وأكد رئيس الجهاز أن الفترة الماضية شهدت تحقيق عدد من الإنجازات الهامة بمحطات رفع الصرف الصحي بالمدينة، حيث تم دعم المحطات بطلمبات احتياطية جديدة لرفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية العمل في حالات الأعطال والطوارئ، إلى جانب طرح وتوريد مهمات إصلاح سريع لخطوط الطرد بأقطار مختلفة، بما يسهم في سرعة التعامل مع الكسور والأعطال المفاجئة. 

 كما تم الانتهاء من إصلاح وتأهيل عدد من الطلمبات الاحتياطية من الرواكد غير المستغلة وإعادة استخدامها مرة أخرى، الأمر الذي أسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير طلمبات جاهزة للعمل وقت الحاجة دون تحميل ميزانية إضافية.

 وفي إطار تطوير الأداء الفني، تم إصلاح جميع المطارق المائية بمحطات الصرف الصحي، وربط كافة المحطات على منظومة الإسكادا، بما يسمح بالمتابعة اللحظية والتحكم الكامل في تشغيل المحطات ورفع مستوى الأمان التشغيلي.

 كما تم تنفيذ تعديلات فنية بمحطات المعالجة للتخلص من الحمأة الزائدة ورفع كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تركيب وتحديث شبكات وأغطية المطابق بعدد من المناطق السكنية في زمن قياسي.

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم،  أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي، بما يواكب التوسع العمراني بالمدينة، ويحقق أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

