السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض في الذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم السبت في الأسواق المحلية

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم السبت، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف ومشتقاتها، وذلك وفقًا لأخر تحديث في السوق.

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 12100 جنيه للطن، الذرة برازيلي نحو 12100 جنيه للطن، وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12 ألف جنيه للطن.

فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 12 ألف جنيه، أما الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 13100 جنيه للطن.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 713 جنيها، بانخفاض 9 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 600 إلى 850 جنيها.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 13625 جنيها، بانخفاض 522 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

<span style=
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18600 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19600 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 19600 جنيه للطن.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر طن الردة نحو 12 ألف جنيه، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12800 جنيه للطن.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37500 جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 16 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاعلاف سعر الأعلاف سعر العلف أسعار العلف سعر الذرة اسعار الذرة سعر الصويا اسعار الصويا أسعار الردة سعر الردة سعر الجلوتين أسعار الكسب سعر الكسب سعر علف الصويا سعر الجلوتوفيد أسعار الجلوتوفيد أسعار علف الصويا أسعار الأعلاف اليوم سعر الحبوب أسعار الحبوب

الأكثر قراءة

اليومية بـ 300 جنيه، "فيتو" ترصد يومًا في حياة جامعي الفراولة بحقول القنطرة غرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في يناير 2026، خريطة طريق «الأبيض» في شهر الحسم

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

نائبة الرئيس الفنزويلي تعلن سقوط قتلى في الهجوم الأمريكي

الإمام الغزالي من العالم الآخر: لم أكن يومًا عدوًّا للعقل.. ولا بلوغ لليقين من غيره.. "العقاد" عن أطروحة الخشت" بـ"السوربون": نقل كلامه عن "الجابري"

بعد واقعة يوسف محمد، الحكاية الكاملة لغرق جون ماجد في حمام سباحة تصيب النشطاء بالصدمة

خدمات

المزيد

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads