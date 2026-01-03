السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

برشلونة
برشلونة
18 حجم الخط

الدوري الإسباني، يستضيف ملعب "كورنيا إل برات" مباراة برشلونة وإسبانيول، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.

ويسعى فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام إسبانيول لاكتساب دفعة معنوية قبل أن يبدأ مشواره في كأس السوبر الإسباني، حيث يلتقي مع أتلتيك بلباو يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 33 نقطة حيث يتواجد في المركز الخامس في جدول البطولة.

وعلي صعيد آخر أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة برشلونة وإسبانيول في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على إسبانيول، في مباراة الديربي، ضمنمنافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

حكم مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

ويدير الحكم فيكتور جارسيا فيردورا  صافرة مباراة برشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا المرتقب.

ويُعد فيكتور جارسيا فيردورا أول حكم كتالوني يتولى مسؤولية إدارة مباراة الديربي بين فريقي برشلونة وإسبانيول، في خطوة قوية من جانب الاتحاد الإسباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني برشلونة واسبانيول مباراة برشلونة وإسبانيول برشلونة ضد إسبانيول مباراة برشلونة ضد إسبانيول برشلونة أمام إسبانيول مباراة برشلونة أمام إسبانيول ديربي كتالونيا

مواد متعلقة

الأهلي يؤمن جوهرته قبل الرحيل إلى برشلونة

غياب لامين يامال عن تدريبات برشلونة قبل مواجهة إسبانيول

تقارير إسبانية تكشف موعد وصول حمزة عبد الكريم للانضمام إلى برشلونة

إسبانيول يفوز على رايو فاييكانو بهدف في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

النقض تفصل اليوم في 35 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب

رضا البحراوي يكشف سر اعتذاره عن حفلات أوروبا والخليج

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باللجان الانتخابية وتأخر محدود في فتح بعضها

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025

الزمالك يحدد تسعيرة بيع ناصر ماهر وبيراميدز يرسل عرضًا رسميًا

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
‌‏ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا