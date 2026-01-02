استمرت 3 أيام، ساموزين يكشف لـ ياسمين عز أغرب قصة حب في حياته (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الفنان السوري ساموزين عن أسرع قصة حب عاشها خلال أيام الجامعة، مؤكدًا أنه تزوج في سن مبكرة بعد قصة حب استمرت ثلاثة أيام فقط.

وأوضح ساموزين أن هذا الزواج يُعد من أغرب الزيجات في حياته، مشيرًا إلى قوة العلاقة والاتفاق الذي جمعه بزوجته منذ اللحظة الأولى.

وقال ساموزين خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز: كنت صغيرًا وكانت قراراتي سريعة، تزوجت بعد 3 أيام وطلقتها بعد 3 أيام أيضًا، مؤكدًا أن هذه التجربة كانت درسًا له في الحياة العاطفية.

وأضاف ساموزين أنه خاض تجربة زواج أخرى استمرت 11 عامًا، موضحًا أنه شخص يحب التفاهم والانسجام، لكنه أحيانًا لا يصل إلى هذا التفاهم نتيجة انفجار عاطفي أو خلافات ومشاكل.

ساموزين يغني أغنية عرفت معنى الحب

واستضافت الإعلامية ياسمين عز المطرب السوري ساموزين، في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس، المذاع علي شاشة mbc مصر للحديث عن جوانب من حياته الفنية والشخصية.

وفاجأ ساموزين ياسمين عز بغنائه أغنية عرفت معنى الحب بطريقة البلاي باك في الاستوديو بعد 20 عاما من طرحها من فيلم 90 دقيقة الذي عرض في 2006.

سما صافية لـ ساموزين

وكان سامو زين طرح أغنيته الجديدة، بعنوان "سما صافية" وهى آخر أغنيات الميني ألبوم الذي طرحه في الصيف الماضي.

