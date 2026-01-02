ابتداءً من الغد، عرض 7 درامات كورية جديدة

18 حجم الخط

يستقبل عشاق الدراما الكورية عام 2026 بحزمة متنوعة من الأعمال التي تعد بتقديم تجارب بصرية وعاطفية ثرية.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأعمال الكورية المقرر انطلاقها في شهر يناير وتكون كالآتي:

To My Beloved Thief

تفتتح قناة KBS2 الستار غدًا الثالث من يناير بمسلسل “To My Beloved Thief”.

وتدور أحداث هذا العمل التاريخي الخيالي حول "هونج أون جو" والذي تقدمه نام جي هيون التي تتحول لمطاردة شهيرة، لتتقاطع طرقها مع الأمير "يي يول" ويقوم بدوره الممثل مون سانج مين في حادثة تبادل أرواح غريبة تقلب موازين حياتهما، ويعرض المسلسل في عطلة نهاية الأسبوع ومتاح عبر منصة "فيكي".

Spring Fever

ومع حلول الخامس من يناير، تقدم قناة tvN جرعة من الرومانسية الدافئة في مسلسل “Spring Fever”، حيث تسرد الحلقات قصة المعلمة "يون بوم" وتؤديه لي جو بين التي تتسم ببرود المشاعر، وكيف ينجح الرجل الشغوف "سون جاي جيو" ويلعبه آهن بو هيون في اختراق عزلتها وإذابة الجليد عن قلبها في إطار كوميدي رومانسي يعرض يومي الاثنين والثلاثاء.

Can This Love Be Translated?

أما منصة نتفليكس، فستقوم في السادس عشر من يناير بطرح جميع حلقات مسلسل “Can This Love Be Translated?”، والذي يجمع كيم سون هو وجو يون جونج في دراما تبرز كيمياء خاصة بين مترجم نابغ ونجمة مشهورة وسط تحديات مهنية وعاطفية غير متوقعة.

No Tail To Tell

وفي التوقيت ذاته من منتصف الشهر، تطل قناة SBS بعمل فانتازي يحمل عنوان “No Tail To Tell”، حيث تجسد كيم هي يون دور "غوميهو" من الجيل الجديد ترفض التحول لبشرية، وتدخل في صراع طريف مع لاعب كرة قدم مغرور يؤدي دوره النجم لومون.

Undercover Miss Hong

وبالتزامن مع هذه العروض، تعود النجمة بارك شين هاي في السابع عشر من يناير عبر مسلسل “Undercover Miss Hong” على قناة tvN، لتقدم شخصية مسؤولة مالية ثلاثينية تتنكر في زي موظفة مبتدئة لكشف قضايا فساد في حقبة التسعينيات، مما يضفي صبغة واقعية وكوميدية على أحداث العمل.

Positively Yours

وفي ليلة السابع عشر من يناير أيضا، تعرض قناة "تشانيل إيه" المسلسل المقتبس من الويب تون الشهير “Positively Yours”، وهو من بطولة تشوي جين هيوك وأوه يون سيو، ويتناول التطورات المفاجئة والالتزامات القدرية التي تنشأ بين شخصين قررا مسبقًا العيش بلا زواج.

Recipe for Love

وأخيرًا، تختتم قناة KBS2 الشهر في الحادي والثلاثين من يناير بمسلسل “Recipe for Love”، الذي يركز على الدراما الاجتماعية والإنسانية من خلال قصة عائلتين يمتد الصراع بينهما لعقود، قبل أن تبدأ جراح الماضي بالالتئام لتتحول العداوة إلى روابط عائلية وثيقة تجمع شتات الجميع.

