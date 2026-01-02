الأعراض المبكرة لسرطان الثدي وكيفية القيام بالفحص الذاتي بالمنزل

18 حجم الخط

على الرغم من أن سرطان الثدي لا يُظهر أعراضا واضحة في مراحله المبكرة، إلا أن الفحص الدوري والكشف المستبق يظلان مهمان لضمان فعالية العلاج وتحسين فرص التعافي الكامل.

الأعراض والعلامات التحذيرية لسرطان الثدي

تعتبر الكتلة في الثدي العرض الأكثر شيوعًا، إلا أن الاحصائيات تشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 6 مصابات قد تعاني من طيف واسع من الأعراض التي لا تتضمن ظهور أي كتل، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، لذلك، من الضروري الانتباه للتغيرات التالية:

الكتل الجسدية: ظهور كتلة جديدة لا تختفي بعد انتهاء الدورة الشهرية، او تورم حول عظمة الترقوة وتحت الإبط.

تغيرات الحلمة: تبدل في شكل الحلمة، أو وجود إفرازات (شفافة، حمراء، بنية، أو صفراء) من ثدي واحد.

تغيرات الجلد: احمرار غير مبرر، تورم، تهيج، حكة، أو طفح جلدي على الثدي.

الألم المستمر: ألم في الثدي لا يرتبط بـالدورة الشهرية ولا يزول بانتهائها.

الكتل الصلبة ذات الحواف غير المنتظمة غالبًا ما تزيد احتمالية كونها سرطانية، لكن وجود أي من هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بـالسرطان؛ فإفرازات الحلمة مثلا قد تنتج عن عدوى بسيطة.

لا يعد ألم الثدي دائمًا مؤشر على السرطان، بل نادر ما يكون العرض الأول له، وهناك عوامل عديدة تسبب هذا الألم، منها:

التقلبات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية أو التبويض.

استخدام بعض حبوب منع الحمل أو علاجات الخصوبة.

ارتداء حمالة صدر غير مناسبة.

وجود أكياس ليفية أو الضغط الناتج عن الثدي الكبير على الرقبة والأكتاف.

التوتر النفسي أو وجود أنسجة ندبية ناتجة عن جراحات سابقة.

كيفية القيام بالفحص الذاتي للثدي

يساعد الفحص الذاتي المنتظم في التعرف على طبيعة الثدي "الطبيعية" لسهولة رصد أي تغيير، وينصح باتباع الخطوات التالية:

الفحص البصري

ابدئي بالوقوف عارية الصدر أمام المرآة ويديك على وركيك.

افحصي ثدييك بصريًا بحثًا عن الآتي:

تغيرات في الحجم أو الشكل أو التناسق

تجويفات

حلمات مقلوبة

تجعدات

خطوط غير متماثلة في الأسفل

يجب التحقق من هذه العلامات باليدي على الوركين ثم، مع وضع الذراعين فوق الرأس، ومرة ​​أخرى عند رفع ثدي واحد في كل مرة.

الفحص مع رفع الذراعين

تكرار الملاحظة البصرية مع رفع اليدين عاليا.

الفحص البدني

بعد الفحص البصري لكل ثدي، يجب اتبع هذه العلامات لفحصه باليدي:

استخدمي أطراف أصابعك، لفحص الثدي أثناء الاستلقاء ومرة ​​أخرى في الحمام، سيسمح الماء والصابون في الحمام لأصابعك بالانزلاق بسهولة على البشرة.

واستخدمي ضغطًا متفاوتًا، مع تدلك الثدي بالأصابع في نمط حلزوني، بدءًا من الحلمة.

اصعدي إلى أعلى الثدي بالقرب من عظم الترقوة، والمركز عند عظم القص، والجانبين بالقرب من الإبطين، ذلك مع وضع ذراع واحدة فوق الرأس أثناء تدليك الثدي باليد الأخرى.

من المهم كذلك التأكد من عدم وجود أي إفرازات بالحلمة.

الفحص أثناء الاستحمام

يسهل انزلاق اليدين فوق الجلد المبلل لرصد اي نتوءات غير طبيعية.

