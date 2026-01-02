الجمعة 02 يناير 2026
مزاد علني بحدائق أكتوبر لتخصيص وحدات تجارية وإدارية

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن بيع عدد 18 محلًا، وإجمالي مقابل انتفاع عن السنة الأولى بلغ 2 مليون و445 ألفًا و500 جنيه، بإجمالي مقابل انتفاع عن مدة العشر سنوات بلغ 34 مليونًا و562 ألفًا و618 جنيهًا.

 وطرح الجهاز 19 محلًا تجاريًا بمناطق مختلفة بالمدينة بنظام مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات،، وذلك في إطار تعظيم الموارد ودعم الأنشطة الخدمية والاستثمارية بالمدينة.

وأسفرت جلسة المزاد عن طرح عدد  حيث تم رسو المزاد على عدد 18 محلًا، بإجمالي مقابل انتفاع عن السنة الأولى بلغ 2 مليون و445 ألفًا و500 جنيه، وبإجمالي مقابل انتفاع عن مدة العشر سنوات بلغ 34 مليونًا و562 ألفًا و618 جنيهًا.

كما تم طرح عدد 8 وحدات إدارية بأنشطة مختلفة، وأسفر المزاد عن رسو عدد 2 وحدة إدارية، بإجمالي مقابل انتفاع عن السنة الأولى بلغ 240 ألف جنيه، وبإجمالي مقابل انتفاع عن مدة العشر سنوات بلغ 3 ملايين و824 ألفًا و982 جنيهًا.

دعم الأنشطة الخدمية والتجارية

وفي السياق ذاته، تم طرح عدد 4 صيدليات، حيث تم رسو المزاد على عدد 3 صيدليات، بإجمالي مقابل انتفاع عن السنة الأولى بلغ مليونًا و43 ألف جنيه، وبإجمالي مقابل انتفاع عن مدة العشر سنوات بلغ 16 مليونًا و622 ألفًا و434 جنيهًا.

كما شمل المزاد طرح كافتيريا داخل جهاز المدينة بنظام مقابل الانتفاع لمدة 5 سنوات، حيث بلغ إجمالي مقابل الانتفاع عن السنة الأولى مبلغ مليون و500 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي مقابل الانتفاع عن مدة الخمس سنوات مبلغ 9 ملايين و175 ألفًا و650 جنيهًا.

ويأتي ذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ودعم الأنشطة الخدمية والتجارية، وتحقيق عائد اقتصادي يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مدينة حدائق أكتوبر.

