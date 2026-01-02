الجمعة 02 يناير 2026
محافظات

خط سير المركز التكنولوجي المتنقل بايتاي البارود خلال يناير الجارى

خريطة المركز التكنولوجي
خريطة المركز التكنولوجي المتنقل
أعلنت محافظة البحيرة عن خط سير المركز التكنولوجي المتنقل خلال الفترة من 1 يناير وحتـــــى 31 يناير 2026م بقرى مركز ايتاى البارود ، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار جهود المحافظة  لتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية وتوفيرها للمواطنين في مواقعهم دون الحاجة للتنقل إلى المراكز التكنولوجية الرئيسية  .

ننشر خريطة تواجد المركز التكنولوجي المتنقل 

وتنشر “ فيتو ” خريطة تواجد المركز التكنولوجي المتنقل داخل نطاق مركز ايتاي  البارود بمحافظة  البحيرة ذلك على النحو التالي:

قرية صفط الحرية وذلك أيام 4، 5،6، 8  يناير 2026، وأيضا قرية النبيرة وذلك أيام 11،12، 13،14 يناير  2026، وقرية معنيا وذلك أيام 15، 18، 19، 20 يناير 2026، وقريـــة نكلا العنب وذلك أيام 21، 22، 25، 26 يناير 2026 وختاما تواجدها بقرية أرمانيا وذلك أيام 27، 28،29  يناير 2026.

رفع مستوى الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا

ويقدم المركز التكنولوجي المتنقل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية ومنها خدمات التصالح، التراخيص، المتحصلات، الإشغالات، الإعلانات، وتراخيص المحال العامة وغيرها، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا في التعامل مع الخدمات الحكومية.

يأتي ذلك بهدف التيسيـر على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية المختلفة بصورة مميكنة ومتكاملة، وتقريب الخدمة مـن متلقيها دون عناء أو مشقة

دعوة المواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة

فيما دعت المحافظة جميع المواطنين في القرى المستهدفة للاستفادة من هذه الخدمات، في جميع الأيام المخصصة لكل قرية بنطاق مركز ايتاى البارود.

محافظة البحيرة مركز إيتاي البارود محافظ البحيرة قرية صفط الحرية المركز التكنولوجي المتنقل

