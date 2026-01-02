بعد غياب 13 عاما، توب يعلن عودته بألبوم جديد

18 حجم الخط

أعلن الفنان الكوري "توب" (T.O.P) رسميا عن عودته المرتقبة إلى الساحة الغنائية، حيث كشف عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" عن مقطع فيديو تشويقي مرفق بعبارة "ألبوم جديد في الطريق".

وأثار "توب" فضول جمهوره بإضافة عبارة "ANOTHER DIMENSION"، وهو ما اعتبره المتابعون إشارة لعنوان الألبوم الجديد أو المفهوم الفني الذي سيقدمه، ولتعزيز انطلاقته الجديدة.

وأعلن الفنان عن فتح حساب رسمي جديد على إنستجرام تحت اسم "topspot_pictures"، في خطوة تمهد لنشاطات فنية مكثفة خلال الفترة المقبلة.

عودة منتظرة وتاريخ حافل لTOP

تعد هذه العودة هي الأولى لـ "توب" كمغني منفرد منذ نحو 13 عاما، وتحديدا منذ إطلاق أغنيته الشهيرة "DOOM DADA" في نوفمبر 201، ويكتسب هذا التوقيت أهمية رمزية بالغة، إذ يصادف العام الحالي الذكرى العشرين لانطلاقة فرقة الكيبوب "بيج بانج" (BIGBANG) الشهيرة، التي بدأ "توب" مسيرته معها عام 2006 قبل أن يعلن انفصاله الرسمي عنها في عام 2023.

ويأتي إعلان العودة الموسيقية بعد فترة من التحديات، حيث كان "توب" قد توقف عن نشاطاته الفنية في عام 2016 إثر قضية تدخين الماريجوانا التي صدر فيها بحقه حكم بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

وقد بدأ الفنان رحلة العودة إلى الأضواء تدريجيا من خلال التمثيل، حيث شارك مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل نتفليكس العالمي “Squid Game 2”، الذي عرض في نهاية ديسمبر 2024، وجسد فيه شخصية "ثانوس".

وكان "توب" قد كشف في مقابلة صحفية أجريت في يناير من العام الماضي عن كواليس غيابه، مقدما اعتذارا عن أخطاء الماضي. وصرح حينها بكلمات مؤثرة قائلا: "لقد عشت منعزلا عن العالم، وكان الاستوديو هو مكاني الوحيد. جعلت الموسيقى وسيلتي للنجاة، فالميكروفون كان المكان الوحيد الذي أشعر فيه بالقدرة على التنفس".

وأوضح الفنان أنه قضى سنوات غيابه في تأليف كم كبير من الأغاني التي ساعدته على تجاوز آلامه النفسية، مؤكدا أنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه معجبيه لمشاركتهم هذه الأعمال الموسيقية التي ولدت من رحم المعاناة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.