الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية

افتتحت مديرية أوقاف القليوبية، اليوم الجمعة، مسجد محمد أمين بقرية طحوريا التابعة لإدارة أوقاف شبين القناطر شرق، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتعليمات الدكتور السيد عبدالباري رئيس القطاع الديني، وحرص وزارة الأوقاف على إعمار بيوت الله مبنىً ومعنى.

الأوقاف تفتتح مسجد جديد بالقليوبية

وقام الشيخ عبد الرحمن رضوان، مدير مديرية أوقاف القليوبية، بافتتاح المسجد، في إطار خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى تطوير المساجد، والحفاظ عليها، والارتقاء برسالتها الدعوية، بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية الصحيحة وبناء الوعي المجتمعي.

قيمة الوقت في حياة المسلم خطبة الجمعة بأوقاف القليوبية

وألقى مدير المديرية خطبة الجمعة بالمسجد، والتي جاءت بعنوان «قيمة الوقت في حياة المسلم»، مؤكدًا خلالها أن الوقت نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، ومسؤولية يُسأل عنها الإنسان، وأن حسن استثماره في الطاعة والعمل النافع يعد من دلائل الإيمان والرقي الحضاري، داعيًا إلى اغتنام الأعمار فيما ينفع الدين والوطن.

ومديرية أوقاف القليوبية

وشهد الافتتاح حضورًا كثيفًا من أهالي القرية ورواد المسجد، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، حيث عبّر الأهالي عن سعادتهم بافتتاح المسجد في ثوبه الجديد، مثمنين جهود وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف القليوبية في خدمة بيوت الله ورعاية رسالتها السامية.

وأكدت مديرية أوقاف القليوبية استمرار جهودها في إعمار المساجد، وتطوير الخطاب الدعوي، وبناء الإنسان بناءً متوازنًا يجمع بين الإيمان والعمل والوعي.

في وقت سابق انطلقت القافلة الدعوية الخاصة بواعظات أوقاف القليوبية إلى عدد من مساجد المحافظة، تحت عنوان "العنف الأسري وسبل مواجهته"، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف وتوجيه الشيخ ياسر حلمي غياتي، مدير مديرية أوقاف القليوبية، مدير مديرية أوقاف القليوبية.

