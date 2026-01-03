تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديس أغناطيوس الثيئوفوروس

18 حجم الخط

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس أغناطيوس الثيئوفوروس بطريرك أنطاكية.

قصة استشهاد القديس أغناطيوس الثيئوفوروس

استشهد القديس الجليل أغناطيوس بطريرك مدينة إنطاكية، وكان تلميذا للقديس يوحنا الإنجيلي، وطاف معه بلادا كثيرة، فقدمه بطريركا علي إنطاكية، فبشر فيها بالبشارة المحيية، ورد كثيرين إلى معرفة الله، ثم عمدهم وأنارهم بالعلم، وبين لهم ضلالة عبادة الأوثان.

فاغتاظ منه الوثنيون وأمسكوه وعذبوه بجميع انواع العذاب، منها أنهم وضعوا في يده جمرة وضغطوا عليها بالكلبتين مقدار ساعتين،ثم احرقوا جنبيه بكبريت وزيت مشتعل بالنار.

ومشطوا جسده بأمشاط من حديد، ولما حاروا في تعذيبه طرحوه في السجن أقام به زمانًا طويلًا، ولما تذكروه أخرجوه ووعدوه بمواعيد جزيلة ثم توعدوه وإذ لم يتزعزع عن إيمانه طرحوه للوحوش فمزقته تمزيقا، وأسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي أحبه.

