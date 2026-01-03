السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديس أغناطيوس الثيئوفوروس

الكنيسة الأرثوذكسية،
الكنيسة الأرثوذكسية، فيتو
18 حجم الخط

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس أغناطيوس الثيئوفوروس بطريرك أنطاكية.

 

قصة استشهاد القديس أغناطيوس الثيئوفوروس

استشهد القديس الجليل أغناطيوس بطريرك مدينة إنطاكية، وكان تلميذا للقديس يوحنا الإنجيلي، وطاف معه بلادا كثيرة، فقدمه بطريركا علي إنطاكية، فبشر فيها بالبشارة المحيية، ورد كثيرين إلى معرفة الله، ثم عمدهم وأنارهم بالعلم، وبين لهم ضلالة عبادة الأوثان.

 فاغتاظ منه الوثنيون وأمسكوه وعذبوه بجميع انواع العذاب، منها أنهم وضعوا في يده جمرة وضغطوا عليها بالكلبتين مقدار ساعتين،ثم احرقوا جنبيه بكبريت وزيت مشتعل بالنار.

ومشطوا جسده بأمشاط من حديد، ولما حاروا في تعذيبه طرحوه في السجن أقام به زمانًا طويلًا، ولما تذكروه أخرجوه ووعدوه بمواعيد جزيلة ثم توعدوه وإذ لم يتزعزع عن إيمانه طرحوه للوحوش فمزقته تمزيقا، وأسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي أحبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكنيسة القديس أغناطيوس الثيئوفوروس استشهاد القديس اغناطيوس الثيئوفوروس البابا تواضروس الثاني اغناطيوس

مواد متعلقة

حينما انتصر النسك على التجربة، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس تيموثاوس السائح

حين نادى فنهض الهيكل من الخراب، الكنيسة تحيي ذكرى حجي النبي

ارتبط اسمه بجمع السنكسار، الكنيسة تحيي ذكرى القديس يوحنا أسقف البرلس

الكنيسة الأرثوذكسية تناقش دمج ذوي الإعاقة وتفعيل دور الخدمات التنموية

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، القديس لوكاس العمودي

الأكثر قراءة

يتجاوز الـ 4 آلاف جنيه، انخفاض كبير يحدث لأول مرة في أسعار الأسمدة بالأسواق

قمر الذئب، عرض فلكي نادر يزين السماء في ثاني ظاهرة لعام 2026

الأكبر منذ فترة، ارتفاع أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

يصل إلى 31 جنيها، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

منتخب تونس يبحث اليوم عن "لقبه الغائب" أمام مالي في دور الـ 16 لأمم إفريقيا

فعاليته تجاوزت الـ90%، الكشف عن لقاح ثوري يقضي على سرطان الجلد وهذا موعد طرحه رسميا

اليوم، محاكمة 30 متهما بقضية خلية الدعم المادي بالتجمع

لحين ورود التحريات، حبس زوجة متهمة بقتل زوجها بطعنة في الصدر بالمرج

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads