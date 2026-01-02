ماذا قال نادي بيراميدز عن مفاوضات الأهلي مع فيستون ماييلي؟

18 حجم الخط

علق هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا باهتمام النادي الأهلي بالحصول على لاعب الفريق فيستون ماييلي.

وكان نادي بيراميدز قد تعاقد مع اللاعب الذي أعلن تغيير اسمه إلى إبراهيم مايلي في صيف عام 2023 قادمًا من نادي يانج أفريكانز التنزاني، وتجدر الإشارة إلى أن عقد ماييلي مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال هاني سعيد، في تصريحات تليفزيونية: "سمعت الحديث بأن الأهلي يريد التعاقد مع فيستون مايلي، مثلما سمعه الجميع".

شروط بيراميدز لتجديد عقود لاعبيه الأجانب

وتابع: "لنادي بيراميدز سقف مالي واضح، موضحًا أنه في ظل المستوى المميز الذي قدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة، والأهداف المؤثرة التي سجلها، فمن الطبيعي أن يطالب بمقابل مادي أكبر لتجديد عقده، خاصة في ظل وجود عروض خارجية بقيمة مالية أعلى، إلا أن بيراميدز لن يدخل في هذه الأرقام".

وأتم هاني سعيد، تصريحاته قائلًا: "في حال أبدى مايلي رغبته في الاستمرار مع الفريق، فسيتم الترحيب به".

يُذكر أن فيستون مايلي قدم موسمًا استثنائيًا مع بيراميدز، حيث توج هدافًا لدوري أبطال أفريقيا 2024 / 2025 بـ6 أهداف.

وساهم في تتويج فريقه بأول لقب قاري في تاريخه بعد الفوز على صن داونز في النهائي، كما قاد بيراميدز للتتويج بـ كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان، والفوز على أهلي جدة في كأس إنتر كونتننتال.

