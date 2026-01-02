الجمعة 02 يناير 2026
ثقافة وفنون

بإطلالة ذهبية، نيكول سابا تتألق في حفل رأس السنة بالإسكندرية (صور)

نيكول سابا، فيتو
نيكول سابا، فيتو
تألقت النجمة نيكول سابا خلال الساعات الماضية في حفل رأس السنة الميلادية الجديدة بحفل كامل العدد في الإسكندرية.


وظهرت نيكول في إطلالة ذهبية رائعة أبهرت الجمهور بمجرد دخولها الحفل الذي أقيم بمدينة الإسكندرية بعد أن نفدت تذاكره قبل إقامته بعدة أيام.


وقدمت نيكول مجموعة من الأغنيات الحديثة والسابقة التي رددها الجمهور على مدار الحفل ليستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.


وتستعد نيكول خلال الفترة القادمة لإطلاق مجموعة من الأغنيات بالإضافة لإحياء عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

وكانت نيكول احتفلت بالعام الجديد بأحدث أغنية لها باسم "تلج تلج" والتي أطلقتها عبر يوتيوب على طريقة الفيديو كليب.

