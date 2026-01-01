مصر للبترول توزع هدايا على عملائها في محطات البنزين احتفالا بالعام الجديد (صور)

18 حجم الخط

احتفلت شركة مصر للبترول مع عملائها داخل عدد من محطات الوقود التابعة لها بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة.

وجرى توزيع هدايا عينية وبعض من منتجاتها المميزة من زيوت المحركات وكيماويات العناية بالسيارات والمنازل على العملاء، وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم وتعزيز التواصل معهم، في إطار حرص الشركة الدائم على تقديم خدمة مميزة ومنتجات عالية الجودة لنيل رضا عملائها.

