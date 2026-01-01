الخميس 01 يناير 2026
مصر للبترول توزع هدايا على عملائها في محطات البنزين احتفالا بالعام الجديد (صور)

مصر للبترول تحتفل
مصر للبترول تحتفل مع عملائها بالعام الجديد
احتفلت شركة مصر للبترول مع عملائها داخل عدد من محطات الوقود التابعة لها بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة.

 وجرى توزيع هدايا عينية وبعض من منتجاتها المميزة من زيوت المحركات وكيماويات العناية بالسيارات والمنازل على العملاء، وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم وتعزيز التواصل معهم، في إطار حرص الشركة الدائم على تقديم خدمة مميزة ومنتجات عالية الجودة لنيل رضا عملائها.

