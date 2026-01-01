سفير دولة أوروبية بسويسرا يكشف سبب اندلاع الحريق في منتجع كران مونتانا

18 حجم الخط

كشف السفير الإيطالي لدى سويسرا جيان لورينزو كورنادو، اليوم الخميس، سبب الحريق الذي اندلع في حانة في منتجع كران مونتانا والذي أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل، مشيرا إلى أنه ناتج عن انفجار المفرقعات النارية.

السفير الإيطالي لدى سويسرا يكشف سبب اندلاع الحريق في منتجع كران مونتانا



وقال كورنادو لقناة "راي نيوز 24": "ربما يكون الانفجار ناجما عن مفرقعات نارية أطلقت من السقف المعلق". ولم تستبعد السلطات الإيطالية احتمال وجود إيطاليين بين ضحايا الحريق الذي اندلع في حانة بمنتجع جبلي سويسري.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جايتان لاثيون المتحدث باسم شرطة كانتون (فاليه) بجنوب غرب سويسرا، أنه من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق، الذى اندلع داخل حانة بمنتجع (كران مونتانا) للتزلج فى البلاد ليلة رأس السنة وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة نحو 100 آخرين.

ترجيحات إعلامية بوقوف الألعاب النارية وراء الحريق

ورجحت وسائل الإعلام السويسرية - حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم، أن يكون الحريق قد نجم عن ألعاب نارية خلال حفل موسيقي.

الادعاء العام: لا دلائل على عمل إرهابي

ووفقا لبياتريس بيلو المدعية العامة في مكتب المدعي العام في كانتون (فاليه)، لا يوجد دليل يشير إلى أن الحريق كان عملا إرهابيا، وأظهرت صور نشرتها عدة وسائل إعلام مبنى مشتعلا وأشخاصا يصرخون ويركضون في الظلام.

فرض حظر طيران واستمرار عمليات الطوارئ

وأُغلقت المنطقة بالكامل وفرضت منطقة حظر طيران فوق المنتجع حسبما صرح متحدث باسم الشرطة، مؤكدا أن سبب الحريق لا يزال مجهولا، قائلا: لا تزال عمليات الاستجابة الطارئة جارية.

