زي النهارده، قصة تشكيل الحكومة الثانية للوفد والصراع المكتوم بين النحاس باشا والقصر

في مثل هذا اليوم من عام 1930، شكل مصطفى النحاس باشا وزارته الثانية في مصر، في لحظة سياسية شديدة التعقيد اتسمت بتصاعد الصراع بين القصر والأحزاب، وتراجع الحياة الدستورية، واحتدام النفوذ البريطاني في الشأن الداخلي ولم تكن هذه الوزارة مجرد عودة سياسية، بل تعبيرًا عن توازن هش بين الشرعية الشعبية وضغوط الحكم.

من هو مصطفى النحاس؟ وكيف عاد إلى رئاسة الحكومة؟

برز مصطفى النحاس كأحد أبرز رموز الحركة الوطنية المصرية بعد ثورة 1919، وتولى قيادة حزب الوفد عقب وفاة سعد زغلول عام 1927.

ومع الشعبية الجارفة للحزب، ظل النحاس يمثل صوت الأغلبية البرلمانية، لكنه في الوقت نفسه كان يصطدم باستمرار بإرادة القصر الملكي.

وتشكيل الوزارة الثانية جاء في سياق استثنائي، بعد أن علق الملك فؤاد العمل بدستور 1923، وفرض دستور 1930 الذي قلص صلاحيات البرلمان، ما جعل عودة النحاس إلى رئاسة الحكومة محكومة بقيود سياسية ودستورية واضحة.

بصمات وزارة الوفد في حكم مصر

واجهت وزارة النحاس الثانية واقعًا سياسيًا خانقًا، إذ كانت سلطتها محدودة بفعل هيمنة القصر وتدخل المندوب السامي البريطاني.

ورغم محاولات الحكومة الحفاظ على حضور الوفد داخل مؤسسات الدولة، فإن قدرتها على تنفيذ برنامج سياسي مستقل بقيت ضعيفة.

في المقابل، مثّلت هذه الوزارة استمرارًا لرهان الوفد على العمل الدستوري، حتى في ظل دستور مقيد، وهو ما حافظ على تماسك الحزب جماهيريًا، لكنه عمق الصدام مع القصر، الذي رأى في النحاس تهديدًا مباشرًا لنفوذه.

نهاية حكومة مصظفى النحاس والتداعيات السياسية

لم تعمر وزارة النحاس الثانية طويلًا، وسرعان ما انتهت في إطار الصراع المفتوح بين القصر والوفد. غير أن آثارها السياسية تجاوزت مدتها الزمنية، إذ ساهمت في كشف حدود النظام الدستوري القائم آنذاك، وأعادت طرح سؤال العلاقة بين الشرعية الشعبية والسلطة الفعلية.

وهكذا تبقى ذكرى تأليف وزارة النحاس الثانية محطة كاشفة في تاريخ الحياة السياسية المصرية، عكست هشاشة التوازن بين القصر والحزب الأكبر، ومهدت لتحولات كبرى ستشهدها البلاد في السنوات اللاحقة.

