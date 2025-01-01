الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

عدد أيام إجازات المصريين في شهر يناير 2025

عدد ايام إجازات المصريين
عدد ايام إجازات المصريين في شهر يناير 2025، فيتو

مع بداية اول يوم من العام الجديد 2025، يبحث العاملين في الجهاز الإداري للدولة حول عدد أيام إجازات المصريين في شهر يناير 2025. 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، عدد ايام إجازات المصريين في شهر يناير 2025. 

عدد أيام إجازات المصريين في شهر يناير 2025

وتتضمن عدد ايام إجازات المصريين في شهر يناير 2025ما يلي:

ـ 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. 

وتبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة ثورة 25 يناير تحل يوم سبت في العام الجديد وهو عطلة أسبوعية. 

عدد ايام إجازات المصريين في شهر يناير 2025، فيتو
عدد ايام إجازات المصريين في شهر يناير 2025، فيتو

كما يشمل شهر يناير إجازات أسبوعية تتوافق مع أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع وهي أيام.

الجمعة  3 يناير 2025

السبت  4 يناير 2025

 الجمعة 10 يناير 2025

السبت 11 يناير 2025

الجمعة 17 يناير 2025

السبت 18 يناير 2025

الجمعة 24 يناير 2025

السبت 25 يناير 2025

 وبالتالي يصبح مجموع الإجازات الرسمية والأسبوعية في شهر يناير 9 أيام.

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وتتضمن: 

- إجازة 7 يناير (الثلاثاء 7 يناير 2025).

- إجازة 25 يناير (السبت 25 يناير).

- إجازة منتصف العام الدراسي الجديد وتبدأ من الأحد 26 يناير.

- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة. 

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف. 

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

 

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