خارج الحدود

التحالف الدولي يعلن الانسحاب من قاعدة عين الأسد العراقية الأسبوع المقبل

قاعدة عين الأسد
قاعدة عين الأسد
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن التحالف الدولي سينسحب من قاعدة عين الأسد الأسبوع المقبل.

الطائرات المتطورة

من ناحية أخرى أعلن مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، أن العراق سيستلم دفعة جديدة من الطائرات المتطورة قبل نهاية العام الجاري، ليكتمل بذلك وصول ست طائرات "كاراكال" الفرنسية، التي تمثل دعما مهما لقدرات القوات الأمنية في مهامها المختلفة، وفق تعبيره.

تعزيز قدرات الدفاع الجوي

وأوضح الخفاجي في تصريح صحفي أن الوزارة تعمل أيضا على تعزيز قدرات الدفاع الجوي، مشيرا إلى تعاون قائم مع كوريا الجنوبية في هذا المجال، حيث من المقرر أن تصل بطاريات دفاع جوي متوسطة المدى مطلع العام المقبل، ما سيشكل "إضافة قوية ومتميزة" لمنظومة الدفاع الجوي العراقي.

ووقعت وزارة الدفاع العراقية في 2024 عقدا مع شركة إيرباص لشراء مروحيات H225M كاراكال، في إطار خطة لتحديث أسطول طيران الجيش وتنويع مصادر التسليح بين الشرق والغرب.​

التحالف الدولي قاعدة عين الأسد

