من دمشق إلى الخرطوم، عملات جديدة تعكس تحولات سياسية واقتصادية، وهذه حقيقة إصدار 2 جنيه مصري

18 حجم الخط

شهد العالم في 2025 موجة لافتة من تحديث وتصميم العملات الوطنية، في خطوة تعكس تحولات سياسية واقتصادية وثقافية عميقة داخل العديد من الدول، خاصة في المنطقة العربية، وقد أثارت هذه الإصدارات الجديدة حالة من الجدل والانقسام بين مؤيد يرى فيها تجسيدًا للهوية الوطنية، ومعارض يتحفظ على تغيير رموز اعتاد عليها لعقود.

وتصدّرت دول عربية شقيقة مثل سوريا والسودان والسعودية مشهد تحديث العملات خلال العام الجاري، في حين برزت في مصر تساؤلات واسعة حول حقيقة إصدار عملة جديدة من فئة 2 جنيه، وهو ما حسمته الجهات الرسمية بالنفي.

السودان.. عملات جديدة لدعم الاستقرار النقدي

في إطار مسؤوليته القانونية لحماية العملة الوطنية، أعلن بنك السودان المركزي خلال عام 2025 عن طرح ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي 2000 جنيه و500 جنيه، استنادًا إلى قانون البنك المركزي لعام 2002 وتعديلاته.

فئة 2000 جنيه

تتميز الورقة الجديدة بتصميم حديث يعكس الثروة الحيوانية والتراث السوداني، حيث تتزين بواجهة خلفية تحمل صورة معبد أبادماك، أحد أبرز رموز الحضارات السودانية القديمة.

الأبعاد: 160 × 72 ملم

الألوان: تدرجات الأخضر والأصفر

العلامة المائية: صقر الجديان الكامل مع رقم الفئة

عناصر الأمان:

شريط تأمين لامع ومتحرك بصريًا

أرقام متسلسلة بارزة

طباعة بارزة لعبارات «بنك السودان المركزي» و«ألفا جنيه سوداني»

علامات إرشادية للمكفوفين

أما الواجهة الأمامية، فتعكس ملامح النشاطين الزراعي والحيواني، في إشارة إلى ركائز الاقتصاد السوداني.

فئة 500 جنيه

وجاءت الورقة الجديدة بأبعاد 156 × 66 ملم، وبألوان متدرجة من الأزرق والبني، وتحمل علامة مائية لصقر الجديان ورقم الفئة.

الواجهة الأمامية:

القصر الجمهوري القديم

آثار من الحضارات السودانية

الواجهة الخلفية:

مشهد مقرن النيلين

عناصر الأمان:

شريط تأمين متحرك

نظائر متطابقة لبوابة الهرم

أرقام متسلسلة واضحة

علامات إرشادية للمكفوفين

ويهدف البنك من هذه الإصدارات إلى تعزيز الاستقرار النقدي ومكافحة التزوير.

سوريا.. عملة بلا صور السلطة

في خطوة تحمل دلالات سياسية وتاريخية، أعلنت سوريا خلال عام 2025 طرح عملة جديدة خالية من صور ورموز النظام السابق، بعد نحو عام من سقوطه في ديسمبر 2024.

وانتهت بذلك حقبة بدأت عام 1971 مع وصول حافظ الأسد إلى الحكم، واستمرت مع نجله بشار الأسد منذ عام 2000، حيث كانت صورتهما حاضرة على الليرة السورية لعقود.

وأكدت الجهات المعنية أن العملة الجديدة تعبر عن مرحلة مختلفة في حياة السوريين، فجاءت بلا رموز تعكس سلطة أو فئة بعينها.

فئات العملة الجديدة ودلالاتها

10 ليرات: وردة شامية وفراشة

25 ليرة: شجر التوت الشامي وطائر السنونو

50 ليرة: رمز للحمضيات

وتعكس هذه التصاميم الطبيعة والهوية الثقافية السورية بعيدًا عن الرموز السياسية.

السعودية.. اعتماد رمز رسمي للريال

في تطور تاريخي، اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رمز عملة الريال السعودي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية المالية للمملكة.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن بن محمد السياري إن القرار يعزز حضور الريال السعودي محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن تطبيق الرمز بدأ بالفعل، وسيتم اعتماده تدريجيًا في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.

حقيقة إصدار عملة 2 جنيه المصرية

في المقابل، أثارت تصاميم متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بشأن إصدار عملة مصرية جديدة من فئة 2 جنيه، مع ادعاءات ببدء تداولها في أكتوبر 2025.

تصميم عملة 2 جنيه

لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حسم الجدل، مؤكدًا بعد التواصل مع وزارة المالية، عدم صحة هذه الأنباء.

وأوضحت الوزارة: لم يتم تحديد أي موعد لإصدار عملة 2 جنيه ولم تُعرض أي تصميمات رسمية داخل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة وجميع التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن الوزارة.

وأكدت أن الإعلان عن أي إصدار جديد سيتم رسميًا فور الانتهاء من التصميم واعتماده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.