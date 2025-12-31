السديس يدشن برنامج المؤذن المؤتمن لتعزيز فقه الأذان بالمسجد النبوي

18 حجم الخط

دشَّن رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس اليوم، برنامج «المؤذن المؤتمن» بمركز أذان، وذلك في إطار تعزيز فقه الأذان، وترسيخ آدابه، ورفع كفاءة أداء المؤذنين، وتحسين جودة الأذان، وتمكين الكفاءات وفق معايير علمية ومهنية متخصصة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

توجهات رئاسة الشئون الدينية بالمسجد النبوي لتطوير المنظومة الدينية

وأكّد أن البرنامج يأتي ضمن توجهات رئاسة الشئون الدينية بالمسجد النبوي؛ لتطوير المنظومة الدينية، والعناية بالأذان والمؤذنين بوصفه شعيرةً عظيمةً، ومظهرًا من مظاهر العناية بالمساجد، مشددًا على أهمية الإتقان، وضبط الأداء، والالتزام بالمنهج الوسطي المعتدل.

مسارات تدريبية وتأهيلية متكاملة تشمل الجوانب الشرعية والصوتية والتطبيقية

ويتضمن البرنامج مسارات تدريبية وتأهيلية متكاملة تشمل الجوانب الشرعية والصوتية والتطبيقية، إلى جانب تطوير المهارات المرتبطة بالأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمة الدينية المقدَّمة.

المبادرات التطويرية التي تنفذها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي

ويأتي تدشين برنامج «المؤذن المؤتمن» ضمن حزمة من المبادرات التطويرية التي تنفذها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي؛ لتمكين الكفاءات، ورفع مستوى الاحترافية، وتحقيق مستهدفاتها في الارتقاء بالخدمات الدينية المقدَّمة لقاصدي المسجد النبوي.

ولي العهد السعودي يطلق مشروع بوابة الملك سلمان في مكة بجوار المسجد الحرام

وعلى الجانب الآخر أطلق ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أكتوبر الماضى، مشروع بوابة الملك سلمان في مكة المكرمة، كوجهة متعددة الاستخدامات تمتد على إجمالي مسطحات بناء بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام.

ويهدف مشروع بوابة الملك سلمان، إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية بشكل خاص لتصبح نموذجًا عالميًا للتطوير العمراني، ليكون مساهمًا رئيسيًا في دعم الجهود المبذولة لتطوير المنطقة، وتسهيل الزيارة، مع تقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي بيت الله الحرام وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

