فريق طلابي بمصر للمعلوماتية يشارك في ألعاب التفكير الاستراتيجي لإدارة الشركات

شارك فريق طلابي بكلية تكنولوجيا الأعمال بـجامعة مصر للمعلوماتية في مسابقة ألعاب استراتيجية الأعمال التي تنظمها مؤسسة "ماكجرو هيل"، وهي شركة أمريكية متخصصة في نشر المحتوى التعليمي.

وتعتبر هذه الألعاب خاصة محاكاة BSG، إحدى الأدوات الرئيسية للتعليم والتدريس التفاعلي التي تقدمها الشركة الأمريكية.

وجاء فريق جامعة مصر للمعلوماتية ضمن 21 فريقًا مشاركًا في التصفيات النهائية للألعاب ويمثلون 12 دولة، حيث تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات تتنافس على وضع أفضل استراتيجية لإدارة الشركات العالمية عبر المحاكاة الحية.

أهمية ألعاب استراتيجية الأعمال

وصرح الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بأن ألعاب استراتيجية الأعمال تعد آلية مهمة في عالم الإدارة العليا للشركات، لافتا إلى أنه من خلال تلك المسابقة وشبيهاتها يصقل مهارات الراغبين في العمل بالإدارات العليا للشركات والمؤسسات الكبرى، والتي تبحث عن الكفاءات ممن لديهم القدرة على التفكير الاستراتيجي طويل المدى لتعظيم قدرات الشركات سواء من حيث الربحية أو القيمة السوقية لأسهمها، وتعد هذه المسابقة مثالا رائدا للتعليم التفاعلي في هذا المجال.

وقال إن الألعاب التي تنظمها ماكرو هيل الأمريكية تركز على التفكير الاستراتيجي طويل الأجل وأهمية فهم العلاقات المتشابكة بين الوظائف القيادية للشركة (التمويل، التسويق، الإنتاج، الموارد البشرية)، حيث توفر منصة آمنة للتعلم من النجاحات والإخفاقات عبر المحاكاة الحية، مما يعزز الفطنة المالية والتجارية والقدرة على التكيف مع التغيرات في السوق والمنافسة، وتطوير القيادة الفعالة لفرق العمل عبر التدريس التفاعلي.

وأضاف أن ألعاب استراتيجية الأعمال تعد من أفضل الأدوات التعليمية التي توفر بيئة افتراضية آمنة وديناميكية للطلاب لتطبيق المفاهيم والنظريات الإدارية على مواقف تحاكي العالم الحقيقي، وهي جزء أصيل من التعليم والتدريس التفاعلي، مع تطوير مهارات اتخاذ القرار والتفكير الاستراتيجي، وفهم ديناميكيات السوق والمنافسة، وتعزيز العمل الجماعي، بالإضافة إلى أنها تسهم في تنمية القدرة على إدارة المخاطر، وفهم تأثير المسئولية الاجتماعية للشركات على الأداء، وتعزيز مهارات تحليل البيانات المالية وربطها بالقرارات التشغيلية.

وأكد حمد أنها تحفز المشاركة الفعّالة وتنمي مهارات التحليل التنافسي، مما يهيئ المشاركين على مواجهة تعقيدات بيئة الأعمال الحقيقية بفعالية أكبر.

