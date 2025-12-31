الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فريق طلابي بمصر للمعلوماتية يشارك في ألعاب التفكير الاستراتيجي لإدارة الشركات

الفريق الطلابي المشارك
الفريق الطلابي المشارك في المسابقة
18 حجم الخط

شارك فريق طلابي بكلية تكنولوجيا الأعمال بـجامعة مصر للمعلوماتية في مسابقة ألعاب استراتيجية الأعمال التي تنظمها مؤسسة "ماكجرو هيل"، وهي شركة أمريكية متخصصة في نشر المحتوى التعليمي.

 وتعتبر هذه الألعاب خاصة محاكاة BSG، إحدى الأدوات الرئيسية للتعليم والتدريس التفاعلي التي تقدمها الشركة الأمريكية.

وجاء فريق جامعة مصر للمعلوماتية ضمن 21 فريقًا مشاركًا في التصفيات النهائية للألعاب ويمثلون 12 دولة، حيث تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات تتنافس على وضع أفضل استراتيجية لإدارة الشركات العالمية عبر المحاكاة الحية.

أهمية ألعاب استراتيجية الأعمال

وصرح الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بأن ألعاب استراتيجية الأعمال تعد آلية مهمة في عالم الإدارة العليا للشركات، لافتا إلى أنه من خلال تلك المسابقة وشبيهاتها يصقل مهارات الراغبين في العمل بالإدارات العليا للشركات والمؤسسات الكبرى، والتي تبحث عن الكفاءات ممن لديهم القدرة على التفكير الاستراتيجي طويل المدى لتعظيم قدرات الشركات سواء من حيث الربحية أو القيمة السوقية لأسهمها، وتعد هذه المسابقة مثالا رائدا للتعليم التفاعلي في هذا المجال.

وقال إن الألعاب التي تنظمها ماكرو هيل الأمريكية تركز على التفكير الاستراتيجي طويل الأجل وأهمية فهم العلاقات المتشابكة بين الوظائف القيادية للشركة (التمويل، التسويق، الإنتاج، الموارد البشرية)، حيث توفر منصة آمنة للتعلم من النجاحات والإخفاقات عبر المحاكاة الحية، مما يعزز الفطنة المالية والتجارية والقدرة على التكيف مع التغيرات في السوق والمنافسة، وتطوير القيادة الفعالة لفرق العمل عبر التدريس التفاعلي. 

وأضاف أن ألعاب استراتيجية الأعمال تعد من أفضل الأدوات التعليمية التي توفر بيئة افتراضية آمنة وديناميكية للطلاب لتطبيق المفاهيم والنظريات الإدارية على مواقف تحاكي العالم الحقيقي، وهي جزء أصيل من التعليم والتدريس التفاعلي، مع تطوير مهارات اتخاذ القرار والتفكير الاستراتيجي، وفهم ديناميكيات السوق والمنافسة، وتعزيز العمل الجماعي، بالإضافة إلى أنها تسهم في تنمية القدرة على إدارة المخاطر، وفهم تأثير المسئولية الاجتماعية للشركات على الأداء، وتعزيز مهارات تحليل البيانات المالية وربطها بالقرارات التشغيلية. 

وأكد حمد أنها تحفز المشاركة الفعّالة وتنمي مهارات التحليل التنافسي، مما يهيئ المشاركين على مواجهة تعقيدات بيئة الأعمال الحقيقية بفعالية أكبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة مصر للمعلوماتية ألعاب استراتيجية الأعمال ماكجرو هيل كلية تكنولوجيا الأعمال محاكاة BSG الموارد البشرية التفكير الاستراتيجي

مواد متعلقة

جمعية رجال الأعمال: التوسع في التصدير يحتاج لرؤية استراتيجية وحلول عملية

رئيس مصر للمعلوماتية: نثمن دعوة أمين الأعلى للجامعات لتطوير اللوائح الداخلية لكليات الفنون

الرقابة المالية: إصدار أول "دليل خدمات متكامل" لتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات

وزير الري يناقش مع مدير إيكاردا تفعيل التعاون في الموارد البشرية والبحث العلمي

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

رحمة السماء أوسع من قسوة البشر، مرافعة النيابة في "جريمة اللبيني" تدمي القلوب

الداخلية تستعد لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد (صور)

فرح أسواني

5 نجوم بالكونغو الديمقراطية يرعبون "محاربي الصحراء" قبل مواجهة أمم إفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تهنئة غير المسلمين بأعيادهم تعد خروجا عن الدين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بقدوم خير وفير قريبا

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads