محافظ الدقهلية يتفقد منافذ البيع ويتابع حالة الإشغالات بالشوارع

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، برفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة وتغليظ العقوبة في حالة تكرار إشغال الشارع وإعاقة حركة السير والمرور، كما كلف بالمتابعة على مدار الساعة للأسعار المعلنة على الشاشات الإلكترونية ومقارنتها بأسعار البيع الفعلي للسلع بمنافذ البيع، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلق أي منفذ في حالة التجاوز أو المغالاة في أسعار البيع أو البيع بأسعار غير المعلنة خلال الشاشات.

وكان محافظ الدقهلية قد تفقد اليوم عددا من منافذ بيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية للتأكد من التزامهم بالأسعار المعلنة وعدم إشغال الشوارع بالمدينة، كما تفقد المحافظ عددا من شوارع مدينة المنصورة لمتابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع، حيث تفقد شارع الجمهورية والترعة، وعبد السلام عارف، والجلاء، والمشاية، ومستشفى الصدر، وجيهان، والترعة، وشارع النخلة، وشارع بورسعيد، بحضور أحمد ماهر نائب رئيس حي غرب المنصورة.

جولاته لا تتوقف يوميا من أجل المواطن

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين وتبادل معهم الحديث مستمعا لمطالبهم، وأكد لهم أن جولاته لا تتوقف يوميا من أجل المواطن ووضع الحلول قبل حدوث المشكلة، وأن توجيهات مشددة للجهاز التنفيذي للتواجد بالشارع ومعالجة أي سلبيات وتلبية أية احتياجات، مؤكدًا أن عملنا هو تحقيق مطالب ومصالح المواطنين وحل أي مشكلات قد تواجههم، مضيفًا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة وتنفق أموالا وتوظف مواردها لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات والمجالات وفي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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