اقتصاد

تحديث جديد لواتساب، طرح ملصقات للاحتفال بالعام الجديد 2026

واتساب 2026
واتساب 2026
أعلن تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، طرح حزمة ملصقات جديدة لعام 2026 وإضافات تفاعلية أخرى للاحتفال بالعام الجديد.

وقال واتساب، في بيان له: إن رأس السنة الجديدة هو أهم يوم لواتساب، حيث يسجل في كل عام أرقامًا قياسية جديدة في عدد الرسائل والمكالمات التي يُجريها الناس مع أصدقائهم وأحبائهم.

 حزمة ملصقات عام 2026

وأضاف أنه في الأيام العادية، ندعم أكثر من 100 مليار رسالة ومليارَي مكالمة، لكن الساعات الأربع والعشرين التي يستقبل فيها العالم العام الجديد تُسجّل فيها دائمًا أعلى أرقام واتساب على الإطلاق.

وكشف التطبيق عن إضافات احتفالية ستكون متوفرة بدءًا من الآن وطوال فترة العطلة، لمساعدة المستخدمين على مشاركة هذه اللحظة مع أعز الأشخاص بالنسبة لهم.

وتشمل هذه الإضافات حزمة ملصقات عام 2026، وتأثيرات لمكالمات الفيديو لإضافة ألعاب نارية، وقصاصات ورقية ملونة متحركة، ورسوم متحركة للنجوم تضيء الشاشة.

وتتضمن الإضافات أيضًا تفاعلات قصاصات الورق الملونة المتحركة، فضلًا عن إضافة ملصقات متحركة في تحديثات الحالة لأول مرة.

