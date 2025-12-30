"ثلاث جنازات"، رحلة ما بعد الموت في الرواية الأخيرة للكاتب الراحل محمد يوسف الغرباوي

18 حجم الخط

رحل عن عالمنا اليوم الكاتب والروائي محمد يوسف الغرباوي بعد صراع مع المرض.

وكانت رواية "ثلاث جنازات" المحطة الإبداعية الأخيرة في مسيرة الكاتب والروائي الراحل محمد يوسف الغرباوي والتي صدرت في يناير لعام 2025، حيث يقدم فيها تجربة سردية مغايرة تقتحم عالم ما بعد الموت بأسلوب يمزج بين الواقعية والخيال.

حوار الأرواح في حضرة الموت

تنسج الرواية أحداثها من لحظة فارقة، يصورها الغرباوي ببراعة على لسان بطل العمل الذي يستيقظ ليجد نفسه قد فارق جسده، متحولا إلى "شبح" يراقب مشهده الأخير، ويصف السرد تلك اللحظة الرهيبة حين يدرك البطل أنه بات رسميا "ميت" يرقص طيفه على بعد أمتار قليلة من صندوقه الخشبي، وسط ذهول لم يقطعه سوى حوار عجيب مع رفيق له في هذا الموقف الاستثنائي.

ويكشف الغرباوي في روايته عن تباين ردود أفعال الأرواح تجاه الموت؛ فبينما يعيش البطل صدمة الانتقال، يبدو رفيقه أكثر استيعابًا للموقف بفضل قراءاته المتعمقة في عالم الأرواح وتجربة غريبة مر بها قبيل وفاته، مما منحه هدوء مكنه من شرح تفاصيل المشهد الجنائزي وتوزيع النعوش داخل المسجد.

وينقل الكاتب بدقة بصرية مشهد اصطفاف الجثامين أمام المنبر؛ حيث يحل نعش الرفيق في المقدمة، يليه نعش "الأخ شبح"، ثم نعش البطل الذي يظهر في السرد محاط بأخيه الذي يتشبث بالصندوق بقوة وكأنه يخشى اختطافه، في تجسيد لمشاعر الفقد والتمسك بالأثر الأخير.

الروائي محمد يوسف الغرباوي

محمد يوسف الغرباوي كاتب وروائي وقاص مصري من مواليد حي العجوزة بالقاهرة، تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1976 في تخصص الهندسة المدنية، درس تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب مدير التخطيط الإقليمي وإدارة المشروعات بالشرق الأوسط في إحدى كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجال الأدوية.

وصدرت مجموعته القصصية الأولى "ظل بلا إنسان" عام 2018 عن مكتبة الآداب، وفي أبريل 2021 صدرت الطبعة الأولى من روايته "متاهة العابد" عن منشورات إيبييدي، والتي ترشحت ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب بالتزامن مع صدور طبعتها الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.