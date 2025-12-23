رئيس جهاز مستقبل مصر يلتقي وزير الاستثمار لبحث خارطة فرص متكاملة

18 حجم الخط

استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الجهاز، وذلك في إطار تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجهاز والوزارة لمشاركة الفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة خطط الاستثمار داخل وخارج الجمهورية، مع دراسة فرص الاستثمار في الدول الأفريقية، وذلك في إطار رؤية الجهاز لتعزيز التعاون الاستثماري وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية،

حضر الاجتماع كل من الوزير المفوض أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، والمستشار محمد أبا زيد، مستشار الوزير لشئون صندوق السيادي ونائب رئيس مجلس الدولة، وعدد من قيادات جهاز مستقبل مصر.

وشهد اللقاء توافقًا تامًا بين وزير الاستثمار ورئيس الجهاز، على رؤية مشتركة لدعم دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال إعداد خريطة استثمارية متكاملة، تشمل فرصًا استثمارية جاهزة للتنفيذ.

كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خطة الوزارة لإنشاء مناطق لوجستية في 6 دول إفريقية بمختلف أنحاء القارة، تكون نقطة انطلاق للصادرات المصرية في كافة دول القارة، على أن يتم تبادل أراضي هذه المناطق بأراضي في الموانئ المصرية تملكها الدولة، ويديرها القطاع الخاص، ورحب الوزير في هذا الصدد أن يكون جهاز مستقبل مصر جزء من منظومة إدارتها مع القطاع الخاص.

وأشاد وزير الاستثمار، بالجهود المتميزة التي يبذلها جهاز مستقبل مصر في هذه المرحلة لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار ستتولى تبني هذه الفرص ضمن الخريطة الاستثمارية التي تقوم بإعدادها، مع التعاون المستمر مع الجهاز في تفعيل الفرص الواعدة في قطاعات متعددة، بما يسهم في تحقيق عوائد استثمارية مستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني.

وتضمن التوافق أيضًا إعداد قائمة متكاملة بالمشروعات الاستثمارية لكل قطاع بالجهاز، بحيث تكون جاهزة للترويج والتنفيذ في القطاعات الحيوية، بما يشمل الزراعة، والتصنيع الغذائي، والطاقة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات، مع التركيز على الشفافية والكفاءة في إدارة الفرص الاستثمارية.

