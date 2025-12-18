في 1337 منفذًا..جهاز مستقبل مصر يعلن توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة في "سوبر توفير"

18 حجم الخط

أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مضمونة من خلال شبكة واسعة من منافذ “سوبر توفير”، والتي يصل عددها إلى 1337 منفذًا تغطي كل المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.



وتسهم منافذ “سوبر توفير” التابعة لجهاز مستقبل مصر في تخفيض الأسعار عبر تقليل حلقات التوريد وتوصيل المنتج من المصدر للمواطن مباشرة.

كما تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتج المحلي وزيادة كفاءة سلاسل التوريد وتقليل الهدر.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو هيئة حكومية مصرية، أُنشئت بموجب قرار جمهوري (591 لسنة 2022).

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة على أهمية مشروعات جهاز “مستقبل مصر” في مختلف القطاعات، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

