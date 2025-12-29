حمزة نمرة ناعيا هشام عصام: فقدنا واحدا من أمهر عازفي العود بالوطن العربي

18 حجم الخط

نعى المطرب حمزة نمرة العازف هشام عصام، وكتب عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان الجميل والصديق العزيز عازف العود/ هشام عصام

فقدنا إنسانا جميلا ومحترما، وعلى المستوى الفني فقدنا واحدا من أمهر عازفي العود في مصر والوطن العربي".

وتابع:هشام كان معايا طوال مشواري الفني، بدءًا من عزف العود في العديد من الأغنيات أهمها: شد الحزام - تسمحي - داري يا قلبي - ولا صحبة أحلى - ألبوم نمرة لاونج

في أمان الله يا صديقي، اللهم اغفر له وارحمه، وأدخله فسيح جناتك آمين.

وتستقبل أسرة العازف الراحل هشام عصام عزاءه غدا الثلاثاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس عقب صلاة المغرب.

وتوفي صباح اليوم الإثنين عازف العود الشهير هشام عصام، متأثرا بإصابته في حادث تعرض له خلال الأيام الماضية.

حادث هشام عصام

وكان عازف العود والمؤلف الموسيقي هشام عصام، قد خضع للعلاج في العناية المركزة بأحد المستشفيات، في منطقة المنيل، بعد الإصابات التي تعرض لها إثر حادث سير الأسبوع الماضي.

وبدأ المؤلف الموسيقي هشام عصام، مشواره مع الموسيقار الراحل عبده داغر، قبل أن يصبح من أبرز عازفي العود، في مصر والعالم العربي، وأحيا حفلات "ريستال للعود" في الأوبرا، وساقية الصاوي، والعديد من دول أوروبا، وأصدر ألبوما بعنوان "وتر وطير".

وشارك هشام عصام بالعزف على العود مع فرقة الفنان محمد منير، وأغاني نخبة من المطربين والمطربات، منهم عمرو دياب، وحمزة نمرة.

